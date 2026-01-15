Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему женская дружба часто глубже и прочнее мужской: мнение психологов 0 62

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему женская дружба часто глубже и прочнее мужской: мнение психологов

Специалисты по психологии и межличностным отношениям всё чаще отмечают, что женские дружеские связи отличаются высокой эмоциональной глубиной и взаимной поддержкой, что может делать их более устойчивыми по сравнению с дружбой между мужчинами. Об этом свидетельствуют результаты исследований и мнения экспертов, опубликованные в научной литературе и обзорах поведенческих исследований.

Эмоциональное деление вместо «общих дел»

По словам клинических психологов, таких как Джой Харден Брэдфорд, женщины склонны тесно сближаться через доверие и эмоциональное раскрытие, делясь переживаниями, чувствами и личными историями. Это создаёт более глубокие и интимные связи, чем дружба, основанная только на совместных действиях или хобби, что чаще наблюдается среди мужчин.

Социальные нормы и эмоциональная открытость

Исследования показывают, что социальные установки по-разному формируют стили общения у мужчин и женщин. Женщин чаще поощряют к выражению чувств, обсуждению переживаний и эмоциональной поддержке, тогда как мужчин традиционно учат не показывать уязвимость. Это может отражаться на способах поддержания дружбы: женщины стремятся к взаимной эмоциональной вовлечённости, а мужчины — к совместным действиям.

Поддержка и поддержание контакта

Научные обзоры указывают, что связи женщин с друзьями чаще включают частый контакт, эмоциональную поддержку и заботу о деталях жизни друг друга. Такие стратегии укрепляют чувство безопасности и взаимного доверия, делая женскую дружбу ключевым источником социальной поддержки.

Разные цели и стили дружбы

Важно отметить, что различия в дружбе мужчин и женщин — не всегда показатель «лучше-хуже»: исследования демонстрируют разные психологические функции дружбы для каждого пола. Мужские дружбы могут быть долговечными и менее конфликтными, сосредоточенными на совместных действиях и коллективных интересах, а не на выражении эмоций.

Читайте нас также:
#эмоции #дружба #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование показало связь между использованием гаджетов и словарным запасом малышей
Изображение к статье: Красные флажки в отношениях: какие женские привычки заставляют мужчину терять интерес
Изображение к статье: ChatGPT: чего ни в коем случае нельзя спрашивать в 2026 году
Изображение к статье: Эти 7 вещей ни за что не наденет женщина с хорошим вкусом в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео