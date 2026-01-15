Специалисты по психологии и межличностным отношениям всё чаще отмечают, что женские дружеские связи отличаются высокой эмоциональной глубиной и взаимной поддержкой, что может делать их более устойчивыми по сравнению с дружбой между мужчинами. Об этом свидетельствуют результаты исследований и мнения экспертов, опубликованные в научной литературе и обзорах поведенческих исследований.

Эмоциональное деление вместо «общих дел»

По словам клинических психологов, таких как Джой Харден Брэдфорд, женщины склонны тесно сближаться через доверие и эмоциональное раскрытие, делясь переживаниями, чувствами и личными историями. Это создаёт более глубокие и интимные связи, чем дружба, основанная только на совместных действиях или хобби, что чаще наблюдается среди мужчин.

Социальные нормы и эмоциональная открытость

Исследования показывают, что социальные установки по-разному формируют стили общения у мужчин и женщин. Женщин чаще поощряют к выражению чувств, обсуждению переживаний и эмоциональной поддержке, тогда как мужчин традиционно учат не показывать уязвимость. Это может отражаться на способах поддержания дружбы: женщины стремятся к взаимной эмоциональной вовлечённости, а мужчины — к совместным действиям.

Поддержка и поддержание контакта

Научные обзоры указывают, что связи женщин с друзьями чаще включают частый контакт, эмоциональную поддержку и заботу о деталях жизни друг друга. Такие стратегии укрепляют чувство безопасности и взаимного доверия, делая женскую дружбу ключевым источником социальной поддержки.

Разные цели и стили дружбы

Важно отметить, что различия в дружбе мужчин и женщин — не всегда показатель «лучше-хуже»: исследования демонстрируют разные психологические функции дружбы для каждого пола. Мужские дружбы могут быть долговечными и менее конфликтными, сосредоточенными на совместных действиях и коллективных интересах, а не на выражении эмоций.