Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Топ-3 знака Зодиака, которые честны 0 506

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топ-3 знака Зодиака, которые честны

Наш мир полон лицемеров и манипуляторов, но некоторые люди от природы отличаются честностью и искренностью. Астрологи выделили три знака Зодиака, которые всегда стараются говорить правду и легко распознают ложь.

1. Рак

Раки отличаются высокой моралью и чувствительной натурой. Они ценят честность и никогда не прощают обмана. Обмануть Рака можно лишь один раз — после этого доверие восстановить практически невозможно. Представители этого знака всегда стараются помогать близким и друзьям.

2. Лев

Львы открыты и прямолинейны, поэтому скрытность окружающих воспринимают как личное оскорбление. Если Лев уличит кого-то во лжи, доверие вернуть очень сложно. Они не терпят манипуляций и предпочитают иметь дело с честными людьми.

3. Скорпион

Скорпионы обладают врожденной способностью видеть ложь и легко отличают искренность от обмана. Они уверены, что ложь — удел слабых. Сам Скорпион почти никогда не прибегает к манипуляциям, предпочитая действовать прямо и открыто.

Источник

Читайте нас также:
#астрология #знаки зодиака #рак #ложь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование показало связь между использованием гаджетов и словарным запасом малышей
Изображение к статье: Красные флажки в отношениях: какие женские привычки заставляют мужчину терять интерес
Изображение к статье: ChatGPT: чего ни в коем случае нельзя спрашивать в 2026 году
Изображение к статье: Эти 7 вещей ни за что не наденет женщина с хорошим вкусом в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео