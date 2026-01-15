Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Закрыть шторы зимой: действительно ли это делает дом теплее 0 299

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Закрыть шторы зимой: действительно ли это делает дом теплее

Холодные окна, сквозняки и морозный воздух даже при включенном отоплении знакомы многим. Но есть простой способ сделать комнаты уютнее — и он совсем не требует ремонта.

Как шторы помогают удерживать тепло

Даже современные окна пропускают холод, а микротрещины усиливают потери тепла. Закрытые шторы, жалюзи или пленка создают дополнительный барьер, который снижает поток холодного воздуха и помогает сэкономить на отоплении.

Преимущества закрытых штор:

  • Сохранение тепла: плотные ткани и панели создают изоляционный слой, уменьшая нагрузку на батареи.
  • Меньше сквозняков: закрытые шторы минимизируют попадание холодного воздуха через щели.
  • Снижение расходов: правильно подобранные термошторы могут уменьшить счета за отопление на 10–20%.
  • Защита от конденсата и плесени: шторы и изоляционные пленки помогают поддерживать стабильную температуру, предотвращая влагу на стекле.

Лучшие способы утеплить окна

  • Термошторы: удерживают теплый воздух между окном и тканью. Закрывайте их на ночь или в холодные дни.
  • Роллетные и сотообразные шторы: создают воздушные карманы, которые дополнительно изолируют комнату.
  • Пластиковая пленка для окон: герметичный слой воздуха, легко крепится самостоятельно с помощью двустороннего скотча и фена.
  • Пузырчатая пленка: бюджетный и быстрый вариант для сохранения тепла на стекле.

Ошибки, которых следует избегать

  • Закрывать шторы днем при солнечной погоде.
  • Полностью игнорировать окна и щели.
  • Прикрывать батареи шторами — это блокирует поток тепла в комнату.
  • Использовать слишком короткие или узкие шторы.

Закрытые шторы зимой — это не просто элемент декора, а реальный способ сохранить тепло и уют. Для максимального эффекта комбинируйте их с устранением щелей и правильной циркуляцией воздуха.

Источник

Читайте нас также:
#дом #зима #отопление #тепло #технологии #советы #окна #шторы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование показало связь между использованием гаджетов и словарным запасом малышей
Изображение к статье: Красные флажки в отношениях: какие женские привычки заставляют мужчину терять интерес
Изображение к статье: ChatGPT: чего ни в коем случае нельзя спрашивать в 2026 году
Изображение к статье: Эти 7 вещей ни за что не наденет женщина с хорошим вкусом в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео