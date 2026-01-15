Холодные окна, сквозняки и морозный воздух даже при включенном отоплении знакомы многим. Но есть простой способ сделать комнаты уютнее — и он совсем не требует ремонта.
Как шторы помогают удерживать тепло
Даже современные окна пропускают холод, а микротрещины усиливают потери тепла. Закрытые шторы, жалюзи или пленка создают дополнительный барьер, который снижает поток холодного воздуха и помогает сэкономить на отоплении.
Преимущества закрытых штор:
- Сохранение тепла: плотные ткани и панели создают изоляционный слой, уменьшая нагрузку на батареи.
- Меньше сквозняков: закрытые шторы минимизируют попадание холодного воздуха через щели.
- Снижение расходов: правильно подобранные термошторы могут уменьшить счета за отопление на 10–20%.
- Защита от конденсата и плесени: шторы и изоляционные пленки помогают поддерживать стабильную температуру, предотвращая влагу на стекле.
Лучшие способы утеплить окна
- Термошторы: удерживают теплый воздух между окном и тканью. Закрывайте их на ночь или в холодные дни.
- Роллетные и сотообразные шторы: создают воздушные карманы, которые дополнительно изолируют комнату.
- Пластиковая пленка для окон: герметичный слой воздуха, легко крепится самостоятельно с помощью двустороннего скотча и фена.
- Пузырчатая пленка: бюджетный и быстрый вариант для сохранения тепла на стекле.
Ошибки, которых следует избегать
- Закрывать шторы днем при солнечной погоде.
- Полностью игнорировать окна и щели.
- Прикрывать батареи шторами — это блокирует поток тепла в комнату.
- Использовать слишком короткие или узкие шторы.
Закрытые шторы зимой — это не просто элемент декора, а реальный способ сохранить тепло и уют. Для максимального эффекта комбинируйте их с устранением щелей и правильной циркуляцией воздуха.
