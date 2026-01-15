Холодные окна, сквозняки и морозный воздух даже при включенном отоплении знакомы многим. Но есть простой способ сделать комнаты уютнее — и он совсем не требует ремонта.

Как шторы помогают удерживать тепло

Даже современные окна пропускают холод, а микротрещины усиливают потери тепла. Закрытые шторы, жалюзи или пленка создают дополнительный барьер, который снижает поток холодного воздуха и помогает сэкономить на отоплении.

Преимущества закрытых штор:

Сохранение тепла: плотные ткани и панели создают изоляционный слой, уменьшая нагрузку на батареи.

плотные ткани и панели создают изоляционный слой, уменьшая нагрузку на батареи. Меньше сквозняков: закрытые шторы минимизируют попадание холодного воздуха через щели.

закрытые шторы минимизируют попадание холодного воздуха через щели. Снижение расходов: правильно подобранные термошторы могут уменьшить счета за отопление на 10–20%.

правильно подобранные термошторы могут уменьшить счета за отопление на 10–20%. Защита от конденсата и плесени: шторы и изоляционные пленки помогают поддерживать стабильную температуру, предотвращая влагу на стекле.

Лучшие способы утеплить окна

Термошторы: удерживают теплый воздух между окном и тканью. Закрывайте их на ночь или в холодные дни.

удерживают теплый воздух между окном и тканью. Закрывайте их на ночь или в холодные дни. Роллетные и сотообразные шторы: создают воздушные карманы, которые дополнительно изолируют комнату.

создают воздушные карманы, которые дополнительно изолируют комнату. Пластиковая пленка для окон: герметичный слой воздуха, легко крепится самостоятельно с помощью двустороннего скотча и фена.

герметичный слой воздуха, легко крепится самостоятельно с помощью двустороннего скотча и фена. Пузырчатая пленка: бюджетный и быстрый вариант для сохранения тепла на стекле.

Ошибки, которых следует избегать

Закрывать шторы днем при солнечной погоде.

Полностью игнорировать окна и щели.

Прикрывать батареи шторами — это блокирует поток тепла в комнату.

Использовать слишком короткие или узкие шторы.

Закрытые шторы зимой — это не просто элемент декора, а реальный способ сохранить тепло и уют. Для максимального эффекта комбинируйте их с устранением щелей и правильной циркуляцией воздуха.

