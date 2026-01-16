Многие люди стали обращаться за советом к нейросетям. Но есть информация, которую лучше не выносить в публичное пространство.

Популярность нейросетей за последние пару лет дико возросла. С помощью искусственного интеллекта люди генерируют тексты и аватарки для профилей (зачем арендовать студию и пользоваться услугами фотографов, если есть ИИ), структурируют рабочие данные и даже обращаются за психологической помощью в решении личных вопросов. Но уверены ли вы в том, что это безопасно?

Все данные, которые вы предоставляете нейронке, никуда не деваются. Они остаются в системе и могут быть вытащены оттуда, к примеру, по запросу правоохранительных органов или в случае утечки данных. Поэтому доверять ChatGPT нечто сокровенное — все равно что оставлять личный дневник на центральной площади города. Даже при наличии защитных мер, информация в дальнейшем может попасть в чужие руки, в том числе и злоумышленников. И последствия этого в 2026 году становятся только серьезнее.

Есть вещи, которые стоит навсегда исключить из ваших диалогов с чат-ботами. Подробнее об этом — в нашем материале.

Личные данные

Полное имя, домашний адрес, номер паспорта или водительского удостоверения, дата рождения — все это строго табу для оглашения в ChatGPT. Кажется удобным попросить бота оформить эти данные в готовый шаблон резюме или анкеты. Но результат может оказаться плачевным.

В случае взлома системы или утечки базы, ваши персональные данные окажутся в открытом доступе. Этим сразу же воспользуются мошенники для кражи личности, оформления кредитов или целевой фишинговой рассылки. Помните: вы не можете контролировать, куда и как пойдет эта информация после отправки.

Конфиденциальные финансовые сведения

ИИ может дать общие советы по управлению бюджетом или объяснить какие-то сложные термины, которые касаются финансовой грамотности. Однако конкретика должна оставаться при вас. Никогда не вводите номера банковских карт, PIN-коды, данные счетов, пароли от банковских приложений, информацию об инвестициях или налоговых декларациях. Даже если вам кажется, что диалог приватный.

Эти данные — золотая жила для киберпреступников. Попав в систему, они могут быть перехвачены и использованы для прямого хищения денег. Также на их основе могут создаться изощренные фишинговые схемы, нацеленные именно на вас. Финансовый консультант из ChatGPT — явно плохой советчик.

Медицинские подробности

Тенденция тревожна: все больше людей используют чат-боты для первичной диагностики. Они описывают симптомы, спрашивают про лекарства, делятся историями болезней. Это очень рискованно. Во-первых, ИИ — не врач. Его ответы могут быть неточными, устаревшими или просто опасными, что приведет только к ухудшению самочувствия. Помним о том, что диагнозы может ставить только врач.

Во-вторых, сами данные — диагнозы, назначения, результаты анализов — крайне конфиденциальны. Их утечка тоже не обернется ничем хорошим.

Служебная и коммерческая тайна

Казалось бы, ChatGPT прекрасно может помочь в рабочих вопросах. Люди часто просят нейронку отредактировать внутренний отчет, составить коммерческое предложение, сгенерировать идею для нового продукта. Однако любые документы, стратегии, неопубликованные данные, переписки с клиентами, патенты или разработки — это собственность компании.

Загружая их в публичный доступ, вы фактически выносите секреты за пределы вашей организации. Эти данные могут быть случайно использованы моделью для ответов другим пользователям. Подобное при худшем раскладе может грозить не только увольнением, но и серьезными судебными исками от работодателя или партнеров.

Запросы, связанные с противозаконной деятельностью

Этот пункт кажется очевидным, но искушение велико. Нельзя спрашивать у ИИ, как создать вредоносную программу, манипулировать людьми или совершить любое другое правонарушение. Платформы строго мониторят такие запросы.

Во-первых, ваш аккаунт будет моментально заблокирован. Во-вторых, как отмечают эксперты, включая руководителей ведущих AI-компаний, разработчики обязаны сотрудничать с правоохранительными органами. По решению суда вся ваша переписка может быть предоставлена в соответствующие службы для проведения расследования. Диалог с ботом не защищен адвокатской тайной.

Главный принцип общения с любым публичным ИИ в 2026 году — осторожность. Представьте, что каждое ваше сообщение могут прочитать незнакомцы. Если информация слишком личная, финансово значимая, медицинская, служебная или просто сомнительная — не пишите об этом. Используйте ИИ как мощный, но безличный инструмент для работы с публичными данными и какими-то общими знаниями.