Дарёному коню в зубы не смотрят? Что делать с подарками, которые не понравились 0 125

Люблю!
Дата публикации: 16.01.2026
womanhit
Изображение к статье: Дарёному коню в зубы не смотрят? Что делать с подарками, которые не понравились

Нежеланные подарки — тема неловкая, но очень распространенная. Почти у каждого есть полка с милыми, но бесполезными вещами, которые жалко выбросить и невозможно использовать.

Хотя дареному коню и не принято смотреть в зубы, как мы все знаем, важно помнить: проблема в данном случае не в неблагодарности, а в границах и коммуникации. Подарки — это форма общения, и с ней тоже можно работать спокойно и уважительно. Психолог Радмила Бакирова дала советы, которые помогают и разобраться с уже полученными подарками, и мягко повлиять на ситуацию в будущем.

Отделить эмоции от предмета

Первый шаг — перестать чувствовать вину. Подарок выполнил свою функцию в момент вручения: внимание было проявлено. Дальше вещь не обязана становиться частью жизни навсегда. «Хранить ее из уважения — значит жертвовать собственным комфортом ради жеста другого человека. Полезно задать себе простой вопрос: если бы эта вещь появилась в доме без истории, осталась бы она здесь. Если ответ отрицательный, с ней можно расстаться без колебаний», — объясняет эксперт.

Найти для подарка новую жизнь

Нежеланный подарок не обязательно отправлять в мусор. Его можно передарить, продать, отдать на благотворительность или обменять. Во многих случаях это куда более экологично и честно, чем годами держать вещь без использования. Важно не придавать этому морального веса. Передача подарка дальше — не неуважение к дарителю, а разумное обращение с ресурсами. Особенно если вещь может реально порадовать кого-то другого.

Не оправдываться за свои вкусы

Когда разговор заходит о подарках, многие начинают оправдываться: объяснять, почему не носят или не используют такое. Это ловушка. «Вкусы и потребности не нуждаются в защите. Достаточно нейтральных формулировок (например, вы можете сказать, что вам это не очень подходит). Спокойный тон без извинений обычно воспринимается куда лучше, чем длинные сбивчивые объяснения», — утверждает психолог.

Давать ориентиры заранее

Один из самых эффективных способов избежать нежеланных подарков — заранее задавать рамки. Это можно делать ненавязчиво: упоминать, что сейчас важнее впечатления, книги, сертификаты. Хорошо напрямую сказать, что вы сейчас стараетесь не захламлять дом, но вы всегда рады чему-то нематериальному. Со временем близкие начинают подстраиваться под этот формат.

Говорить прямо, но мягко

Если ситуация повторяется из года в год, лучше один раз сказать честно, чем бесконечно терпеть и мучаться. Разговор лучше провести в обычный день, а не в момент вручения подарка. Можно начать с благодарности, а затем обозначить просьбу — что очень приятно внимание, хочется в будущем обойтись без таких и таких вещей. Чаще всего люди искренне не догадываются, что их презенты создают дискомфорт. Спокойный разговор снимает напряжение и делает отношения прозрачнее и, в конечном счете, лучше.

Читайте нас также:
#благотворительность #семья #подарки #эмоции #общение #психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
