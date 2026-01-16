В начале отношений чувства и секс всегда яркие и захватывающие, но со временем может показаться, что интимная близость стала скучной. Один и тот же человек рядом, та же, что и всегда, обстановка или нежелание вновь и вновь стараться производить впечатление — причины для этого разные. Рассказываем, что делать, если секс с партнером стал скучным.
Открыто поговори об этом с партнером
Не стоит просто приносить в спальню новую секс-игрушку, хоть и кажется, что это на 100% поможет разнообразить секс. Или всеми силами намекать партнеру, что интим кажется тебе скучным. Лучшее, что ты можешь сделать в такой ситуации, — честно, открыто и тактично поговорить с ним о том, что тебя беспокоит.
Специалист по семейным отношениям Неха Прабху рекомендует начинать разговор в нейтральное время, например, когда готовите с партнером ужин или гуляете наедине в парке. Начинай с того, что тебе нравится в сексе и чего бы ты хотела в него добавить, чтобы он был разнообразным. Следи за тем, чтобы твои слова не звучали как обвинение в адрес партнера или жалоба на то, что он недостаточно хорош в постели.
Также важно отметить, что большая ошибка — начинать беседу с партнером об интимной близости со слов «Нам нужно поговорить» и затевать ее до или после секса. Такой подход приносит эмоциональное напряжение и способствует не улучшению отношений, а ссорам и обидам.
Стань инициатором спонтанного секса
Секс может казаться однообразным из-за того, что он происходит словно по расписанию и его инициатором всегда выступает один партнер. Чтобы справиться со скукой в интимной жизни, стоит стать зачинщицей спонтанного секса.
Сделай партнеру массаж, плавно переходящий в интимную близость, предлагай попробовать что-то новое, говори о своих желаниях и фантазиях. А еще стоит научиться создавать сексуальное настроение.
Чаще флиртуй с партнером лично и по телефону
Флирт — это способ выразить свои искренние чувства и дать понять, что партнер тебе нравится, а также намекнуть на желание интимной близости. Поэтому стоит чаще прибегать к такому поведению, как при личных встречах, так и по телефону. А о том, как научиться флиртовать, можешь узнать из этого материала.
Уделяйте больше времени прелюдии
Бывает, что у пар, которые долго вместе, из секса почти полностью пропадает прелюдия или она становится очень однообразной. Из-за этого может быть сложно настроиться на нужный лад, а также ощутить уровень возбуждения, который поможет достичь оргазма.
Чтобы сделать близость разнообразной и приносящей удовольствие, уделяйте больше времени прелюдии. А об идеях, как сделать предварительные ласки приятными и особенными, читай здесь.
Проведите время вне дома
Не только секс, но и отношения в целом могут показаться скучными, когда жизнь тянется привычно и монотонно. Чтобы она не превратилась в день сурка, важно находить интересные занятия, которыми можно заняться одновременно с партнером. Это помогает не только узнать что-то новое друг о друге, но и почувствовать особую близость или романтический интерес.
Посмотрите фильм ужасов или прокатитесь на высоком аттракционе, откройте для себя новый ресторан или покатайтесь на машине по ночному городу — время, проведенное вместе вне дома, создает в отношениях близость и настраивает на романтический лад.
Заполните список «Да/нет/возможно»
Не каждому человеку легко открыто говорить партнеру о своих фантазиях и предложениях относительно секса. Этому может мешать смущение, страх осуждения или неловкость. Чтобы с ними справиться, предложи партнеру заполнить список «Да/нет/возможно». Он должен включать: различные виды секса, использование секс-игрушек, предпочитаемые ролевые игры, места, которые рассматриваются для близости, другие интимные аспекты.
Пусть партнер составит такой же список. Обменяйтесь ими, а затем обсудите результаты. Это поможет лучше понять привычки и предпочтения друг друга, а также увидеть точки соприкосновения, чтобы внести разнообразие в свой секс.
Разберись с эмоциональными проблемами
Скука может возникнуть не только из-за того, что в сексе практикуются одни и те же позы или он бывает слишком редко. Бывает, что эмоциональное состояние партнеров делает его неразнообразным.
Вряд ли захочется пробовать что-то новое или уделять максимум внимания человеку, на которого обижена, раздражена или если в нем разочарована. Поэтому перед тем, как предлагать внести изменения в секс и бороться с чувством, что тебе скучно, стоит разобраться с эмоциональными проблемами.
Стоит отметить, что нередко проблемы в сексе являются последствием неумения выражать свои чувства и эмоции, правильно разрешать конфликты и расставлять жизненные приоритеты. С некоторыми из этих ситуаций можно справиться самостоятельно, а если это не получается, не стоит пренебрегать консультацией с профессионалом.
Оставить комментарий