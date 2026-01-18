Baltijas balss logotype
Итальянская альтернатива шакшуке: как приготовить яйца «в чистилище» 0 240

Люблю!
Дата публикации: 18.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: Итальянская альтернатива шакшуке: как приготовить яйца «в чистилище»

Это блюдо несколько похоже на ближневосточную шакшуку.

Сочетание яиц с томатным соусом популярно во многих странах. Одним из таких блюд является "Яйца в чистилище" — итальянский вариант яиц-пашот, приготовленных в домашнем ароматном томатном соусе, похожий на ближневосточную шакшуку, пишет Simply Recipes.

По одной из версий, название блюда происходит от тонких белков, которые окутывают желтки и как будто напоминают призрачные души тех, кто ждет в чистилище. По другой — красный соус символизирует пламя, которое окружает эти, так сказать, обреченные души.

Независимо от происхождения названия, рецепт очень прост: яйца разбивают прямо в сковороду с медленно кипящим томатным соусом и осторожно доводят до готовности. В Италии это блюдо традиционно подают на завтрак вместе с хрустящим хлебом.

Советы для приготовления

Чтобы сделать все быстро и легко, в рецепте можно использовать банку магазинного соуса, который тоже наполнен приправами и вкусами.

  • Для этого блюда нужно иметь неглубокую и широкую сковороду. Соус не должен полностью покрывать яйца. Огонь под сковородой должен быть несильным, чтобы соус не слишком кипел. Это поможет избежать подгорания на дне сковороды.

  • Если вы любите жидкие желтки, не переваривайте блюдо. Примерно через 8 минут они должны быть идеальными. Но помните, что если яйца после выключения огня будут оставаться в сковороде, они будут продолжать готовиться.

  • Хорошо приправьте томатный соус солью и перцем. После того, как яйца сварятся, снова попробуйте соус и при необходимости еще приправьте его.

  • Подавайте яйца, приготовленные в томатном соусе, с хрустящим хлебом. Для этого кусочки хорошо поджарьте. Для завершающего штриха щедро посыпьте блюдо пармезаном и свеже нарезанной зеленью, например, петрушкой и базиликом.

Рецепт

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла; 1/2 белой луковицы, нарезанной кубиками; 1 зубчик чеснока; 1/2 чайной ложки соли (при необходимости можно больше); 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца; Щепотка красного перца; 1 банка томатного соуса; 1/4 стакана воды; 6-8 крупных яиц; Мелко натертый сыр пармезан; Измельченные свежая петрушка и базилик; Хрустящий хлеб для подачи (по желанию).

Приготовление

  1. В широкой неглубокой сковороде разогрейте на среднем огне масло, добавьте нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок. Пассеруйте, пока они не станут мягкими и прозрачными, — 3-4 минуты. Добавьте соль, перец и перемешайте.

  2. Вылейте на сковороду соус и перемешайте. Влейте немного воды в пустую банку из-под соуса, встряхните ее, чтобы смыть остатки, и также вылейте на сковороду. Доведите смесь до легкого кипения и уменьшите огонь до минимума.

  3. Тогда добавляйте яйца. Разбивайте их по одному в небольшую миску, затем осторожно каждое выливайте на сковороду. Накройте крышкой и готовьте, пока белки не застынут, а желтки не станут джемообразными, — примерно 8 минут. Если хотите, чтобы желтки полностью застыли, готовьте еще 2 минуты. Снимите сковороду с огня.

  4. Попробуйте томатный соус и при желании досолите и приперчите. Выложите яйца с соусом в неглубокие миски или тарелки. Подавайте, щедро украсив пармезаном, петрушкой или базиликом и ломтиком хрустящего хлеба. Это блюдо лучше съесть свежим. Но если нужно, его можно положить в герметичный контейнер и хранить в холодильнике 1-2 дня. Разогревать на медленном огне на сковороде, сбрызнув слегка оливковым маслом.

#питание #кулинария #яйца #готовка #завтрак #кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
