Сочетание яиц с томатным соусом популярно во многих странах. Одним из таких блюд является "Яйца в чистилище" — итальянский вариант яиц-пашот, приготовленных в домашнем ароматном томатном соусе, похожий на ближневосточную шакшуку, пишет Simply Recipes.

По одной из версий, название блюда происходит от тонких белков, которые окутывают желтки и как будто напоминают призрачные души тех, кто ждет в чистилище. По другой — красный соус символизирует пламя, которое окружает эти, так сказать, обреченные души.

Независимо от происхождения названия, рецепт очень прост: яйца разбивают прямо в сковороду с медленно кипящим томатным соусом и осторожно доводят до готовности. В Италии это блюдо традиционно подают на завтрак вместе с хрустящим хлебом.

Советы для приготовления

Чтобы сделать все быстро и легко, в рецепте можно использовать банку магазинного соуса, который тоже наполнен приправами и вкусами.

Для этого блюда нужно иметь неглубокую и широкую сковороду. Соус не должен полностью покрывать яйца. Огонь под сковородой должен быть несильным, чтобы соус не слишком кипел. Это поможет избежать подгорания на дне сковороды.

Если вы любите жидкие желтки, не переваривайте блюдо. Примерно через 8 минут они должны быть идеальными. Но помните, что если яйца после выключения огня будут оставаться в сковороде, они будут продолжать готовиться.

Хорошо приправьте томатный соус солью и перцем. После того, как яйца сварятся, снова попробуйте соус и при необходимости еще приправьте его.

Подавайте яйца, приготовленные в томатном соусе, с хрустящим хлебом. Для этого кусочки хорошо поджарьте. Для завершающего штриха щедро посыпьте блюдо пармезаном и свеже нарезанной зеленью, например, петрушкой и базиликом.

Рецепт

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла; 1/2 белой луковицы, нарезанной кубиками; 1 зубчик чеснока; 1/2 чайной ложки соли (при необходимости можно больше); 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца; Щепотка красного перца; 1 банка томатного соуса; 1/4 стакана воды; 6-8 крупных яиц; Мелко натертый сыр пармезан; Измельченные свежая петрушка и базилик; Хрустящий хлеб для подачи (по желанию).

Приготовление