Люблю!
Дата публикации: 18.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: Тихие жемчужины Европы: города, которые туристы пока не испортили

Эти шесть замечательных городов Европы радуют туристов приятными ценами и отсутствием толп.

Такие популярные туристические города как Барселона или Венеция уже годами потерпают от последствий чрезмерного туризма, придумывая новые ограничения и налоги для гостей.

Впрочем, это вовсе не останавливает многих туристов, которые продолжают массово туда стекаться, особенно в топ-сезон. Другие же путешественники, уставлие от толп на улицах и очередей повсюду, ищут альтернативные варианты для отдыха.

Тем временем, издание Euronews Travel назвало замечательные города, которыми можно заменить самые "горячие" точки Европы, не потеряв при этом в качестве отдыха.

1. Жирона вместо Барселоны

Этот старинный испанский город, расположенный всего в часе езды от Барселоны, в последние годы стал отличной альтернативой своему популярному соседу. Жирона предлагает схожее каталонское очарование и живописную средневековую архитектуру, но при этом практически не переполнена туристами. При этом отдыхать там значительно дешевле.

2. Любляна вместо Венеции

Clip_11.jpg

Пока знаменитый итальянский город на воде не может остановить потоки туристов, даже введя плату за вход в исторический центр, словенская столица предлагает гостям те же водные каналы, уютные кафе и старинную архитектуру, с пастельными зданиями, очаровательными мостами и величественным замком. Однако здесь все гораздо дешевле и намного меньше туристов, что делает Любляну более спокойной и удобной для пешеходов.

3. Тинос вместо Миконоса

Поскольку популярные греческие острова переполнены туристами, путешественники все чаще ищут альтернативы, чтобы отдохнуть на просторных пляжах и насладиться природной красотой. Один из таких островов, Тинос, идеально заменяет Миконос. Всего в нескольких минутах езды на пароме от гораздо более известного острова, он может похвастаться традиционными деревнями, потрясающими пляжами и неизменно великолепной солнечной погодой — только с гораздо меньшим количеством людей. Тинос также дешевле Миконоса и предлагает более аутентичную греческую атмосферу и классический опыт Кикладских островов, при этом он менее коммерциализирован. Он также отлично подходит для тех, кто хочет избежать дорогой ночной жизни Миконоса.

4. Салерно вместо Амальфитанского побережья

salerno.jpg

Эта скрытая итальянская жемчужина и исторический портовый город, расположенный чуть выше по побережью от Амальфи, предлагает туристам очень похожие потрясающие виды, средневековую архитектуру и подлинное итальянское очарование. При этом еда, напитки и проживание в Салерно намного дешевле, чем в переполненных туристами городах Амальфитанского побережья. Будучи оживленным рабочим портовым городом, он также позволяет посетителям глубже погрузиться в местную жизнь даже в пик сезона, имея при этом отличное автобусное, железнодорожное и паромное сообщение с Позитано, Амальфи, Помпеями и Капри.

5. Ровинь вместо Дубровника

rovinj.jpg

В последние годы хорватский Дубровник был переполнен поклонниками "Игры престолов" и любителями вечеринок, что привело к резкому росту цен и чрезмерному наплыву туристов. Однако, променяв Далматинский регион на Истрийский полуостров, можно обнаружить Ровинь — небольшой и относительно малоизвестный город, предлагающий схожую историческую атмосферу сказочного города-крепости, как и Дубровник. С венецианской архитектурой, красивыми набережными Адриатического моря и мощеными улочками, Ровинь гораздо менее туристический и идеально подходит для романтического отдыха в Хорватии без интенсивного наплыва туристов в пиковый сезон.

6. Тулуза вместо Парижа

tuluza.jpg

Не нужно далеко ходить, чтобы найти удивительный аналог Парижа с похожей романтикой, очарованием и культурой, но в более спокойной и доступной обстановке, при этом лишенной "диснейфикации". Тулуза может похвастаться уникальной терракотовой архитектурой, за что ее иногда называют "Розовым городом", а благодаря солнечной атмосфере южной Франции, искусству и пешеходному центру города, посетители могут насладиться подлинной французской жизнью без парижского шока от цен.

#туризм #Европа #путешествия #отпуск #экономия #города
