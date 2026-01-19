Baltijas balss logotype
Варежки или перчатки: что действительно лучше защищает руки от мороза

Люблю!
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Варежки или перчатки: что действительно лучше защищает руки от мороза

Зимой руки страдают от холода быстрее других частей тела, и выбор неправильной защиты может привести не только к дискомфорту, но и к переохлаждению. Дерматолог объяснила, почему варежки считаются более теплыми, когда без перчаток не обойтись и как найти оптимальный вариант для сильных морозов.

Почему руки замерзают первыми

Кожа на пальцах тонкая, а кровообращение слабее, чем в других зонах тела. При низких температурах сосуды быстро сужаются, из-за чего тепло уходит особенно стремительно. Даже непродолжительное пребывание на морозе без защиты может вызвать онемение и риск обморожения.

Почему варежки согревают лучше

По словам дерматолога Ольги Тарнавской, самый теплый вариант для зимы — варежки. В них пальцы находятся вместе и согревают друг друга. Кроме того, у варежек меньшая площадь контакта с холодным воздухом, чем у перчаток, поэтому тепло сохраняется дольше, особенно при сильном ветре и морозе.

В каких случаях удобнее перчатки

Перчатки выигрывают не по теплу, а по функциональности. Они удобны для вождения автомобиля, работы с мелкими предметами, использования телефона или инструментов. Однако при длительном пребывании на холоде перчатки уступают варежкам, так как каждый палец охлаждается отдельно.

Лучший вариант для зимы

Оптимальным решением специалист называет многослойную защиту. Тонкие термоперчатки, надетые под плотные варежки, позволяют сохранить тепло и при этом не оставлять руки без защиты, если нужно что-то сделать. Достаточно снять верхний слой, и руки останутся в тепле.

На что еще обратить внимание при выборе

Важно учитывать не только форму, но и материал. Перчатки и варежки должны быть сухими, не тесными и желательно с ветрозащитным слоем. Влажные или слишком узкие изделия значительно повышают риск переохлаждения.

Правильно подобранная защита рук — это не только вопрос комфорта, но и важная мера профилактики обморожений в холодное время года.

Источник

#ветер #зима #тепло #руки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
