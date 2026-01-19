Зимой организм теряет влагу не меньше, чем летом, и поддержание водного баланса помогает сохранить здоровье, энергию и красоту кожи.
Чем опасна нехватка воды в холода
- Сухая кожа и слизистые – снижена барьерная функция, повышается уязвимость к вирусам.
- Снижение энергии – обезвоженные клетки хуже метаболизируют, появляется усталость.
- Ошибки мозга – жажду мозг может принимать за голод, что приводит к лишним перекусам.
Что дает достаточная гидратация
- Сияющая кожа – тургор и эластичность сохраняются даже при морозе.
- Нормальный обмен веществ – вода ускоряет метаболизм и помогает усваивать пищу.
- Энергия и ясность ума – улучшение кровоснабжения мозга, борьба с зимней заторможенностью.
Как пить достаточно воды зимой
- Теплая вода – 35–40°C, с лимоном, имбирем или мятой.
- Ритуал питья – маленькими глотками каждые 15–20 минут.
- «Ешьте» воду – овощные супы, тушеные овощи, фрукты, овсянка.
- Напоминания – приложения или смарт-часы.
- Перед выходом и после – стакан воды за 30 минут до выхода и сразу после возвращения.
