Baltijas balss logotype
Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно 0 167

Люблю!
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно

Зимой организм теряет влагу не меньше, чем летом, и поддержание водного баланса помогает сохранить здоровье, энергию и красоту кожи.

Чем опасна нехватка воды в холода

  • Сухая кожа и слизистые – снижена барьерная функция, повышается уязвимость к вирусам.
  • Снижение энергии – обезвоженные клетки хуже метаболизируют, появляется усталость.
  • Ошибки мозга – жажду мозг может принимать за голод, что приводит к лишним перекусам.

Что дает достаточная гидратация

  • Сияющая кожа – тургор и эластичность сохраняются даже при морозе.
  • Нормальный обмен веществ – вода ускоряет метаболизм и помогает усваивать пищу.
  • Энергия и ясность ума – улучшение кровоснабжения мозга, борьба с зимней заторможенностью.

Как пить достаточно воды зимой

  1. Теплая вода – 35–40°C, с лимоном, имбирем или мятой.
  2. Ритуал питья – маленькими глотками каждые 15–20 минут.
  3. «Ешьте» воду – овощные супы, тушеные овощи, фрукты, овсянка.
  4. Напоминания – приложения или смарт-часы.
  5. Перед выходом и после – стакан воды за 30 минут до выхода и сразу после возвращения.

Источник

#зима #напитки #кожа #метаболизм #энергия #здоровый образ жизни #вода #здоровье #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

