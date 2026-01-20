Baltijas balss logotype
Исследования: старение человека происходит скачкообразно - с двумя ярко выраженными этапами

Люблю!
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследования: старение человека происходит скачкообразно - с двумя ярко выраженными этапами

Ученые выявили два главных этапа старения человеческого организма. Каждый из этих возрастных «переходов» оказывает влияние на метаболизм, иммунную систему и процессы регенерации клеток.

Группа ученых из США провела масштабное исследование, которое помогло более углублено изучить механизм старения человеческого тела. Изучение этого биологического процесса, охватившее более сотни человек в возрасте от 25 до 75 лет, выявило, что старение не является плавным, а происходит неравномерно, с двумя ярко выраженными этапами, проявляющимися приблизительно в 44 и 60 лет. В эти периоды в организме наблюдаются существенные перемены во внешности и во всем организме.

По словам профессора Майкла Снайдера из Стэнфорда, каждый из этих возрастных "переходов" оказывает влияние на метаболизм, иммунную систему и процессы регенерации клеток. В течение ряда лет участники регулярно сдавали анализы, что дало возможность проследить динамику изменений на молекулярном уровне.

Самые значительные изменения были зафиксированы в промежутке от 40 до 60 лет. Первый пик изменений, отмеченный примерно в 44 года, затронул молекулы, связанные с развитием болезней сердца и сосудов, а также с обменом кофеина и алкоголя. Второй пик, проявляющийся около 60 лет, сопровождался заметными нарушениями в иммунной системе, изменениями в углеводном обмене и снижением активности почек. Изменения, влияющие на состояние кожи и мускулатуры, наблюдались в обеих возрастных фазах, что говорит о комплексном характере возрастной трансформации организма.

Читайте нас также:
#старение #ученые #метаболизм #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

