Астрологи выделяют три знака, которым Венера особенно благоволит и которые чаще других находят счастье в отношениях.
Рыбы
Открытые и искренние, Рыбы умеют чувствовать людей и создавать атмосферу тепла и уюта. Их харизма и заботливость притягивают противоположный пол словно магнит.
Весы
Обаяние Весов не знает границ. Они интуитивно понимают партнера, любят красиво и ярко, умеют сглаживать конфликты и создавать ощущение особенной значимости у своего избранника.
Лев
Львы излучают внутренний свет, харизму и уверенность. Их щедрость, красота и сила характера привлекают внимание поклонников на протяжении всей жизни.
