Астрологи выделяют три знака, которым Венера особенно благоволит и которые чаще других находят счастье в отношениях.

Рыбы

Открытые и искренние, Рыбы умеют чувствовать людей и создавать атмосферу тепла и уюта. Их харизма и заботливость притягивают противоположный пол словно магнит.

Весы

Обаяние Весов не знает границ. Они интуитивно понимают партнера, любят красиво и ярко, умеют сглаживать конфликты и создавать ощущение особенной значимости у своего избранника.

Лев

Львы излучают внутренний свет, харизму и уверенность. Их щедрость, красота и сила характера привлекают внимание поклонников на протяжении всей жизни.

