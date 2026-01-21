Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ошибки при обморожении, которые могут усугубить состояние: чего нельзя делать зимой

Зимой холод может стать настоящей угрозой для здоровья, особенно если замерзшие руки или ноги согревать неправильно. Врач скорой помощи Владимир Мацюк рассказывает, как безопасно оказать первую помощь при обморожении и чего категорически следует избегать.

Опасные действия при обморожении

  • Горячая ванна для конечностей. Высокая температура способна вызвать ожог, поскольку чувствительность кожи снижена.
  • Алкоголь. Напитки расширяют сосуды, усиливая потерю тепла и ускоряя переохлаждение.
  • Близость к огню или батарее, использование фена. Может привести к дополнительным повреждениям кожи.
  • Сильное или длительное растирание кожи. Лёгкое растирание снегом или прохладной водой до одной минуты помогает восстановить кровообращение, но большее трение травмирует ткани.

Правильные действия при обморожении

  • Переместить пострадавшего в тёплое помещение.
  • Снять мокрую одежду, обувь и носки.
  • Обернуть поражённые участки стерильной марлей, ватой и снова марлей, сверху накрыв шерстяным платком, шарфом или клеёнкой.
  • Дать тёплый сладкий чай или воду для восстановления внутреннего тепла.

Когда нужна медицинская помощь

  • Появление волдырей на коже.
  • Сильный отёк, синюшность или почернение кожи.
  • Обморожение у ребёнка или пожилого человека.

Соблюдение этих правил помогает снизить риск осложнений и сохранить здоровье даже при сильном морозе.

источник

#медицина #зима #безопасность #кожа #сосуды #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
