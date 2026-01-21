Зимой холод может стать настоящей угрозой для здоровья, особенно если замерзшие руки или ноги согревать неправильно. Врач скорой помощи Владимир Мацюк рассказывает, как безопасно оказать первую помощь при обморожении и чего категорически следует избегать.
Опасные действия при обморожении
- Горячая ванна для конечностей. Высокая температура способна вызвать ожог, поскольку чувствительность кожи снижена.
- Алкоголь. Напитки расширяют сосуды, усиливая потерю тепла и ускоряя переохлаждение.
- Близость к огню или батарее, использование фена. Может привести к дополнительным повреждениям кожи.
- Сильное или длительное растирание кожи. Лёгкое растирание снегом или прохладной водой до одной минуты помогает восстановить кровообращение, но большее трение травмирует ткани.
Правильные действия при обморожении
- Переместить пострадавшего в тёплое помещение.
- Снять мокрую одежду, обувь и носки.
- Обернуть поражённые участки стерильной марлей, ватой и снова марлей, сверху накрыв шерстяным платком, шарфом или клеёнкой.
- Дать тёплый сладкий чай или воду для восстановления внутреннего тепла.
Когда нужна медицинская помощь
- Появление волдырей на коже.
- Сильный отёк, синюшность или почернение кожи.
- Обморожение у ребёнка или пожилого человека.
Соблюдение этих правил помогает снизить риск осложнений и сохранить здоровье даже при сильном морозе.
