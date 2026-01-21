Зимой холод может стать настоящей угрозой для здоровья, особенно если замерзшие руки или ноги согревать неправильно. Врач скорой помощи Владимир Мацюк рассказывает, как безопасно оказать первую помощь при обморожении и чего категорически следует избегать.