Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог: зимой последний прием пищи должен быть не позднее 19 часов 0 120

Люблю!
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог: зимой последний прием пищи должен быть не позднее 19 часов

Диетолог Валентина Палаццо порекомендовала пересмотреть режим питания в зимний период, особенно время последнего приёма пищи. По её мнению, ужинать в это время года следует не позднее 19 часов. Об этом сообщает La Razon.

Эксперт пояснила, что в холодное время года из-за нехватки солнечного света организм раньше начинает вырабатывать мелатонин — гормон, отвечающий за сон. Если ужинать позже, процесс пищеварения запускается в момент, когда тело уже переходит в режим отдыха, что нарушает естественные биологические ритмы. Это может привести к тяжести в желудке, беспокойному сну, повышению раздражительности и утренней усталости.

Палаццо подчеркнула, что вечером особенно важно избегать сладостей и алкоголя. Оптимальный ужин, по её мнению, должен включать нежирные источники белка, отварные овощи и небольшую порцию сложных углеводов, чтобы обеспечить чувство насыщения без нагрузки на пищеварение.

Читайте нас также:
#зима #питание #ужин #биология #здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как воспитывают детей Безос, Гейтс и Цукерберг: как миллиардеры готовят детей ко взрослой жизни
Изображение к статье: Алсу не одна: её новым поклонником оказался экс-ухажёр Бузовой
Изображение к статье: Мясное рагу за 10 минут: быстро, просто и вкусно
Изображение к статье: Обветренная кожа после мороза: 3 эффективных шага для восстановления в домашних условиях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео