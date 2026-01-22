Диетолог Валентина Палаццо порекомендовала пересмотреть режим питания в зимний период, особенно время последнего приёма пищи. По её мнению, ужинать в это время года следует не позднее 19 часов. Об этом сообщает La Razon.

Эксперт пояснила, что в холодное время года из-за нехватки солнечного света организм раньше начинает вырабатывать мелатонин — гормон, отвечающий за сон. Если ужинать позже, процесс пищеварения запускается в момент, когда тело уже переходит в режим отдыха, что нарушает естественные биологические ритмы. Это может привести к тяжести в желудке, беспокойному сну, повышению раздражительности и утренней усталости.

Палаццо подчеркнула, что вечером особенно важно избегать сладостей и алкоголя. Оптимальный ужин, по её мнению, должен включать нежирные источники белка, отварные овощи и небольшую порцию сложных углеводов, чтобы обеспечить чувство насыщения без нагрузки на пищеварение.