Необычная овсянка с яйцом пашот: быстрый завтрак с ресторанной подачей

Люблю!
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Необычная овсянка с яйцом пашот: быстрый завтрак с ресторанной подачей

Обычная овсяная каша легко превращается в эффектное и насыщенное блюдо, если добавить к ней томаты, ароматные травы и яйцо пашот с нежным жидким желтком. Такой завтрак готовится быстро, не требует сложных техник и при этом выглядит так, будто его подали в модном городском кафе. Отличный вариант для тех, кто хочет начать день вкусно и без лишней суеты.

Ингредиенты

  • овсяные хлопья — 1 стакан
  • вода — 2 стакана
  • репчатый лук — ½ шт.
  • измельчённые томаты — 4 ст. л.
  • куриные яйца — 2 шт.
  • сливочное масло — 10 г
  • твёрдый сыр — 20 г
  • растительное масло — 10 мл
  • уксус 5% — 2 ст. л.
  • смесь трав (тимьян, орегано, базилик) — 2 г
  • сухой чеснок — 1 г
  • соль — 3 г
  • молотый чёрный перец — 1 г

Как приготовить

Мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле с растительным маслом до прозрачности, примерно три минуты. Добавьте томаты, сушёный чеснок, травы, соль и перец, перемешайте и протушите ещё пару минут, чтобы ароматы раскрылись.

Всыпьте овсяные хлопья, влейте кипящую воду, хорошо перемешайте и варите на слабом огне около десяти минут, пока лишняя жидкость не выпарится и каша не станет кремовой.

Параллельно подготовьте яйца пашот. Вскипятите воду, добавьте уксус и закрутите воду ложкой, создавая воронку. Аккуратно влейте яйцо в центр и варите 2–3 минуты, чтобы белок схватился, а желток остался мягким. Готовое яйцо выньте шумовкой и дайте стечь воде.

В готовую овсянку добавьте сливочное масло и аккуратно перемешайте. Выложите кашу в тарелку, при желании используя кулинарное кольцо. Сверху поместите яйцо пашот, посыпьте тёртым сыром и подавайте сразу.

Почему стоит попробовать

Этот завтрак сочетает пользу овсянки, насыщенный вкус томатов и нежную текстуру яйца пашот. Он надолго даёт чувство сытости, выглядит аппетитно и помогает начать день с правильных вкусовых акцентов.

Источник

#кулинария #томаты #завтрак #овсянка #еда
