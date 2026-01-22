Обычная овсяная каша легко превращается в эффектное и насыщенное блюдо, если добавить к ней томаты, ароматные травы и яйцо пашот с нежным жидким желтком. Такой завтрак готовится быстро, не требует сложных техник и при этом выглядит так, будто его подали в модном городском кафе. Отличный вариант для тех, кто хочет начать день вкусно и без лишней суеты.
Ингредиенты
- овсяные хлопья — 1 стакан
- вода — 2 стакана
- репчатый лук — ½ шт.
- измельчённые томаты — 4 ст. л.
- куриные яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 10 г
- твёрдый сыр — 20 г
- растительное масло — 10 мл
- уксус 5% — 2 ст. л.
- смесь трав (тимьян, орегано, базилик) — 2 г
- сухой чеснок — 1 г
- соль — 3 г
- молотый чёрный перец — 1 г
Как приготовить
Мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле с растительным маслом до прозрачности, примерно три минуты. Добавьте томаты, сушёный чеснок, травы, соль и перец, перемешайте и протушите ещё пару минут, чтобы ароматы раскрылись.
Всыпьте овсяные хлопья, влейте кипящую воду, хорошо перемешайте и варите на слабом огне около десяти минут, пока лишняя жидкость не выпарится и каша не станет кремовой.
Параллельно подготовьте яйца пашот. Вскипятите воду, добавьте уксус и закрутите воду ложкой, создавая воронку. Аккуратно влейте яйцо в центр и варите 2–3 минуты, чтобы белок схватился, а желток остался мягким. Готовое яйцо выньте шумовкой и дайте стечь воде.
В готовую овсянку добавьте сливочное масло и аккуратно перемешайте. Выложите кашу в тарелку, при желании используя кулинарное кольцо. Сверху поместите яйцо пашот, посыпьте тёртым сыром и подавайте сразу.
Почему стоит попробовать
Этот завтрак сочетает пользу овсянки, насыщенный вкус томатов и нежную текстуру яйца пашот. Он надолго даёт чувство сытости, выглядит аппетитно и помогает начать день с правильных вкусовых акцентов.
