Нетрезвые видео и тревожные шутки: что происходит с певицей Славой 0 935

Люблю!
Дата публикации: 22.01.2026
womanhit
Изображение к статье: Нетрезвые видео и тревожные шутки: что происходит с певицей Славой

Исполнительница давно не скрывает, что «употребляет» спиртное на постоянной основе.

45-летняя Слава возмутила поклонников своими нетрезвыми выходками. Сейчас артистка отдыхает от гастролей и репетиций и позволяет себе столько алкоголя, сколько ей заблагорассудится.

Подписчики блога звезды, конечно, не против, чтобы та наконец расслабилась после новогоднего рабочего марафона. Но все же не советуют ей публиковать фото и видео после употребления горячительных напитков. Но руки Славы, как назло, так и тянутся к смартфону после очередного возлияния.

На этот раз она решила примерить ультракороткий сарафан, натянув его поверх красного мини-купальника. Результат исполнительнице не понравился, и наряд она сменила. Ну а сразу после позвала своего «отпускного» спутника, Серегу, «тусить». «Пьяная мать — горе в семье», — самокритично подписала кадры Слава. И фолловеры не могли с ней не согласиться. Некоторые отметили, что продолжи артистка в том же духе — ее ждет печальная участь Анастасии Волочковой.

slava_11.jpg

Фото: соцсети

«Так пить, это уже не удовольствие, а болезнь, которую человек не хочет замечать», «Путь Волочковой. Пожалуйста, не надо. Вы такая классная», «Совсем спилась и краев не видит», — беспокоятся за любимицу фанаты.

На днях Слава посетовала, что ей все же не хватает бывшего возлюбленного, Анатолия Данилицкого, с которым она в очередной раз рассталась в минувшем году. Несмотря на измены с обеих сторон и постоянные взаимные упреки, звезда дорожит своим экс-мужчиной и не исключено, что примирение еще состоится.

Читайте нас также:
#алкоголь #шоу-бизнес #развод #соцсети #певица #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
