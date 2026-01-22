В преддверии теплых дней всегда хочется обновить гардероб так, чтобы выглядел актуально — и при этом не разориться. Разбираем маст-хэв весны 2026.

Для того, чтобы выглядеть стильно и интересно, не нужны десятки новых покупок. Достаточно нескольких базовых вещей, которые легко сочетаются между собой и вписываются в ваш повседневный образ жизни. Стилист Маша Ведерникова рассказала, что что обращаем внимание уже сейчас.

Тренч — основа весеннего силуэта

Это универсальное пальто-плащ остается самой надежной весенней инвестицией, потому что он одновременно практичный и визуально вытягивает образ. «Классические оттенки вроде бежевого, серого или хаки работают дольше одного сезона и легко комбинируются с джинсами, платьями и костюмами. Важно обращать внимание на длину и плечи, именно они задают пропорции», — объясняет эксперт от моды.

Яркие базовые вещи

Весной базовый линейку базы хочется освежить, и здесь на помощь приходят простые вещи в насыщенных цветах. Футболка, тонкий джемпер, рубашка или лонгслив в оттенках синего, зеленого, красного или желтого удачно работают как акцент. Такие вещи легко вписываются в повседневные образы и делают даже самый простой комплект интереснее. Главное — выбирать чистые цвета и лаконичные формы.

Деним на все случаи жизни

Джинсы, джинсовая рубашка или куртка весной становятся настоящей палочкой-выручалочкой. «Деним хорошо переносит перепады погоды, сочетается почти со всем и выглядит уместно в большинстве ситуаций. В этом сезоне особенно актуальны прямые силуэты, умеренная посадка и спокойные оттенки синего. Деним работает лучше всего, когда не перегружен деталями», — советует стилист.

Акцентные аксессуары, которые собирают образ

Весной именно аксессуары часто решают все. Яркая сумка, выразительные очки, ремень с характерной пряжкой или обувь нестандартного цвета могут полностью изменить впечатление от комплекта — важно не стремиться ко всему сразу, достаточно одного-двух акцентов. Хороший аксессуар не спорит с образом, а задает ему настроение.

Жакет или платье безупречной посадки

Одна вещь с идеальной посадкой способна вытянуть весь гардероб. Это может быть жакет, который сидит точно по плечам, или платье с продуманным кроем — такие вещи становятся опорой, когда нет времени думать над образом. Весной особенно ценятся модели, которые легко переходят из дневного формата в вечерний (или из строгого офисного в расслабленный прогулочный) за счет смены обуви и аксессуаров.