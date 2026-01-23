Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как одеваться мужчине, чтобы скрыть живот: стильные и практичные решения 0 315

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как одеваться мужчине, чтобы скрыть живот: стильные и практичные решения

С годами мужская фигура меняется — и появление округлости в области живота встречается даже у тех, кто следит за питанием и регулярно занимается спортом. Проблема не в самом животе, а в том, что многие продолжают одеваться так, будто его нет. Это приводит к тому, что одежда не скрывает недостатки, а акцентирует их. Именно поэтому важно выбрать подходящие силуэты, ткани и посадку, чтобы выглядеть стильно и пропорционально.

Главный принцип: посадка важнее, чем размер

Самая частая ошибка — покупка вещей на размер меньше в надежде «спрятать» живот или чересчур свободных предметов одежды, которые только увеличивают фигуру визуально. Решение — правильная посадка: вещи должны аккуратно лежать по телу, не натягиваясь на живот и не образуя лишнего объёма. Фасоны с силуэтами relaxed или regular прекрасно справляются с задачей — они дают структуру образа, не создавая лишнего напряжения ткани в области живота.

moda-dlya.jpg

Верх: выбираем ткань, силуэт и длину

Футболки и лонгсливы стоит подбирать из плотных, но приятных телу материалов (например, из плотного хлопка или смесовых тканей). Слишком тонкий трикотаж подчёркивает живот даже при небольших формах. Оптимальная длина — когда нижний край футболки закрывает ремень и заканчивается чуть ниже линии таза: это помогает сбалансировать пропорции.

Рубашки могут стать отличным вариантом: модели со вертикальной текстурой или узкими полосами визуально вытягивают силуэт. Стоит избегать сильно приталенных фасонов — вместо них идеально подойдут прямые или слегка свободные рубашки (straight или relaxed).

Пиджаки и куртки с чёткой линией плеч и длиной до середины бедра помогают визуально удлинить фигуру. При этом не обязательно застёгивать пиджак на уровне талии — это может подчеркнуть живот сильнее.

Низ: посадка брюк и джинсов критична

Низ с заниженной талией — худший выбор: он буквально «выталкивает» живот вперёд. Лучше остановиться на моделях с средней или слегка завышенной посадкой, где пояс находится на естественном уровне талии. Такие брюки делают силуэт более собранным и аккуратным.

Что касается фасонов, то straight, relaxed или аккуратно широкие модели с чёткой линией бедра — отличный выбор, тогда как скинни или ультраузкие джинсы создают слишком резкий контраст между верхом и низом, привлекая внимание к животу.

lloo222828.png

Цвета, детали и многослойность

Темные оттенки действительно создают визуальный эффект стройности, но это не значит, что весь гардероб должен быть чёрным. Глубокие синий, графитовый, хаки или шоколадные тона работают не хуже. Главное — избегать резких горизонтальных акцентов вокруг талии: ярких поясов, крупных логотипов и объёмных карманов.

Многослойность — ещё один мощный инструмент: футболка с рубашкой или тонким свитером под пиджаком задаёт вертикальные линии, которые автоматически вытягивают силуэт и отвлекают взгляд от области живота.

Обувь и аксессуары: балансируем пропорции

Масcивная обувь может уравновесить общий силуэт, особенно если верх выглядит более тяжёлым из-за многослойности. Слишком изящные кроссовки или лоферы, напротив, способны сделать верх визуально громоздким.

Что касается аксессуаров, то ремни без броских пряжек и аккуратные сумки (например, рюкзак или тоут) помогут дополнить образ, не акцентируя внимание на животе. Слишком крупная сумка через плечо, наоборот, может непреднамеренно выделить эту область.

blog-kak-odevatsy.jpg

Читайте нас также:
#мода #одежда #стиль #мода советы стиль #цвета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья рядом: дочь Брюса Уиллиса рассказала, как поддерживает отца
Изображение к статье: Зимние аксессуары: как стирать перчатки и варежки, чтобы они служили годами
Изображение к статье: Как электромобили ведут себя на гололедице: что важно знать водителю
Изображение к статье: Скандал в семье Бекхэмов: Дэвид и Виктория выдвинули ультиматум старшему сыну

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео