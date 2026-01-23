Обжарка колбасы: Нарежьте колбасу кольцами толщиной около 1 см. Разогрейте сковороду на среднем огне, выложите колбасу и обжаривайте 5 минут до золотистой корочки, периодически переворачивая. Готовую колбасу уберите со сковороды в сторону.

Овощи: В сковороде, где жарилась колбаса, обжарьте нарезанный полукольцами лук 1 минуту до мягкости и лёгкой золотистой корочки. Добавьте нарезанную кружками морковь и жарьте 2 минуты, сохраняя её текстуру.

Картофель и перец: Нарежьте картофель кубиками среднего размера и добавьте к овощам, обжаривая 2 минуты. Затем добавьте болгарский перец, перемешайте, посолите, поперчите и присыпьте паприкой.

Фасоль и помидоры: Влейте консервированную фасоль с томатным соусом, перемешайте и жарьте 3 минуты. Разрежьте помидоры черри пополам и добавьте в сковороду для свежести и сочности.

Финальное тушение: Верните колбасу, аккуратно перемешайте и влейте говяжий бульон. Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и тушите 30 минут, периодически проверяя, чтобы овощи не подгорели и бульон загустел.