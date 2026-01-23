Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мясное рагу за 10 минут: быстро, просто и вкусно 0 299

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мясное рагу за 10 минут: быстро, просто и вкусно

Если хочется приготовить вкусное мясное рагу без долгого стояния у плиты, можно заменить мясо на сосиски или колбасу. Блюдо готовится всего за 10 минут, а результат получается настолько сочным и ароматным, что его можно смело подавать даже гостям.

Ингредиенты:

  • Колбаса (или сосиски) — 450 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Морковь — 2 шт
  • Картофель — 4 шт
  • Болгарский перец — 2 шт
  • Помидоры черри — 250 г
  • Консервированная фасоль в томатном соусе — 400 мл
  • Говяжий бульон — 100 мл
  • Соль, черный перец, паприка — по вкусу
  • Петрушка для украшения

Приготовление:

  1. Обжарка колбасы: Нарежьте колбасу кольцами толщиной около 1 см. Разогрейте сковороду на среднем огне, выложите колбасу и обжаривайте 5 минут до золотистой корочки, периодически переворачивая. Готовую колбасу уберите со сковороды в сторону.

  2. Овощи: В сковороде, где жарилась колбаса, обжарьте нарезанный полукольцами лук 1 минуту до мягкости и лёгкой золотистой корочки. Добавьте нарезанную кружками морковь и жарьте 2 минуты, сохраняя её текстуру.

  3. Картофель и перец: Нарежьте картофель кубиками среднего размера и добавьте к овощам, обжаривая 2 минуты. Затем добавьте болгарский перец, перемешайте, посолите, поперчите и присыпьте паприкой.

  4. Фасоль и помидоры: Влейте консервированную фасоль с томатным соусом, перемешайте и жарьте 3 минуты. Разрежьте помидоры черри пополам и добавьте в сковороду для свежести и сочности.

  5. Финальное тушение: Верните колбасу, аккуратно перемешайте и влейте говяжий бульон. Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и тушите 30 минут, периодически проверяя, чтобы овощи не подгорели и бульон загустел.

  6. Подача: Посыпьте готовое рагу свежей рубленой петрушкой. Блюдо готово к подаче без гарнира — оно уже полноценное и сытное.

Совет: Для ещё более насыщенного вкуса добавьте пару зубчиков натёртого чеснока за 2–3 минуты до конца жарки овощей.

Источник

Читайте нас также:
#кулинария #овощи #готовка #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья рядом: дочь Брюса Уиллиса рассказала, как поддерживает отца
Изображение к статье: Зимние аксессуары: как стирать перчатки и варежки, чтобы они служили годами
Изображение к статье: Как электромобили ведут себя на гололедице: что важно знать водителю
Изображение к статье: Скандал в семье Бекхэмов: Дэвид и Виктория выдвинули ультиматум старшему сыну

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео