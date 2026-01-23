Если хочется приготовить вкусное мясное рагу без долгого стояния у плиты, можно заменить мясо на сосиски или колбасу. Блюдо готовится всего за 10 минут, а результат получается настолько сочным и ароматным, что его можно смело подавать даже гостям.
Ингредиенты:
- Колбаса (или сосиски) — 450 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 2 шт
- Картофель — 4 шт
- Болгарский перец — 2 шт
- Помидоры черри — 250 г
- Консервированная фасоль в томатном соусе — 400 мл
- Говяжий бульон — 100 мл
- Соль, черный перец, паприка — по вкусу
- Петрушка для украшения
Приготовление:
-
Обжарка колбасы: Нарежьте колбасу кольцами толщиной около 1 см. Разогрейте сковороду на среднем огне, выложите колбасу и обжаривайте 5 минут до золотистой корочки, периодически переворачивая. Готовую колбасу уберите со сковороды в сторону.
-
Овощи: В сковороде, где жарилась колбаса, обжарьте нарезанный полукольцами лук 1 минуту до мягкости и лёгкой золотистой корочки. Добавьте нарезанную кружками морковь и жарьте 2 минуты, сохраняя её текстуру.
-
Картофель и перец: Нарежьте картофель кубиками среднего размера и добавьте к овощам, обжаривая 2 минуты. Затем добавьте болгарский перец, перемешайте, посолите, поперчите и присыпьте паприкой.
-
Фасоль и помидоры: Влейте консервированную фасоль с томатным соусом, перемешайте и жарьте 3 минуты. Разрежьте помидоры черри пополам и добавьте в сковороду для свежести и сочности.
-
Финальное тушение: Верните колбасу, аккуратно перемешайте и влейте говяжий бульон. Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и тушите 30 минут, периодически проверяя, чтобы овощи не подгорели и бульон загустел.
-
Подача: Посыпьте готовое рагу свежей рубленой петрушкой. Блюдо готово к подаче без гарнира — оно уже полноценное и сытное.
Совет: Для ещё более насыщенного вкуса добавьте пару зубчиков натёртого чеснока за 2–3 минуты до конца жарки овощей.
