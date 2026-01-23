Baltijas balss logotype
Собчак показала элитную квартиру за миллиард: взгляните на роскошь изнутри

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
Kleo
Изображение к статье: Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Телеведущая завершила двухлетнюю работу над интерьером элитной квартиры.

Ксения Собчак в новой публикации в популярной социальной сети продемонстрировала интерьер своей московской квартиры, расположенной в историческом здании в центре столицы. Апартаменты были приобретены около двух лет назад, их стоимость, по слухам, превышает один миллиард рублей (около 11 000 000 евро). Жилье занимает практически весь этаж особняка начала прошлого века на Большой Дмитровке, в нескольких минутах от Кремля.

Проект оформления своих квадратных метров телеведущая разрабатывала самостоятельно, без привлечения профессиональных дизайнеров. Масштабная реконструкция и обустройство заняли около двух лет. По оценкам экспертов, на ремонт и наполнение интерьера были направлены сотни миллионов рублей. В отделке использованы натуральный мрамор, редкие породы древесины, мебель ручной работы и коллекционные предметы, приобретенные на антикварных рынках и у арт-дилеров.

sobchak-001.jpg

Фото: соцсети / @xeniasobchak

На опубликованных Ксения кадрах также запечатлены белые встроенные стеллажи во всю высоту стен заполнены книгами, скульптурой и декоративными объектами. Мягкая мебель выполнена в сдержанной цветовой гамме и дополнена текстилем сложных фактур. В интерьере сочетаются современные дизайнерские решения и предметы с историческим контекстом.

sobchak-002.jpg

Фото: соцсети / @xeniasobchak

Само здание, в котором расположена квартира, знают в Москве как "египетский дом". Особняк, построенный в 1903 году, украшен фасадными барельефами с мотивами Древнего Египта, включая изображения фараонов и бога Ра, а также декоративные элементы в виде стилизованных пальмовых листьев.

sobchak-000.jpg

Фото: ЦИАН

Подписчики Ксении Собчак в комментариях под публикацией обратили внимание на нестандартные интерьерные решения, насыщенность пространства деталями и эклектичный характер оформления. Все это, кстати, заметно отличается от распространенных минималистичных форматов элитного жилья.

sobchak-003.jpg

Фото: соцсети / @xeniasobchak

#недвижимость #дизайн #Москва #интерьер #знаменитости #Ксения Собчак
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го января

    Может не будем завидовать как оккупанты живут или кому-то нравится, всю жизнь проживать в роли оккупируемых?

    4
    9

