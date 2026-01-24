Контактные линзы сегодня — не просто альтернатива очкам, а удобный инструмент для коррекции зрения и активного образа жизни. Однако универсального варианта не существует: то, что подходит 20-летнему человеку, может вызвать дискомфорт после 40.

С возрастом не только меняется острота зрения, но и состояние слёзной плёнки, чувствительность роговицы, режим нагрузки на глаза и ритм жизни. Поэтому выбор линз следует строить не только на основе диоптрий, но и с учётом возраста и конкретных потребностей. Офтальмолог Михаил Выготский подробно объясняет, как подходить к этому процессу.

До 25 лет: адаптация, простота, безопасность

В молодом возрасте глаза обычно хорошо увлажняются, роговица эластична, а зрение стабильно. Поэтому оптимальный вариант — линзы, простые в использовании и не требующие сложного ухода. Однодневные линзы отлично подходят новичкам и активным людям: минимизируют риск инфекций и не требуют ухода с растворами, что особенно удобно при плотном графике и занятиях спортом.

25–35 лет: работа с экраном и первые признаки усталости

У людей в этом возрасте зрение нередко изменяется не из-за диоптрий, а из-за большого времени перед экраном компьютера, смартфона или планшета. Сухой воздух офисов и длительное сосредоточение приводят к синдрому сухого глаза. В таких случаях стоит выбрать модели с повышенным влагосодержанием и технологиями удержания влаги — это помогает глазам меньше уставать в течение дня.

35–45 лет: возрастные изменения и повышенные требования

После 35 лет слёзная плёнка может становиться менее стабильной, а глаза быстрее уставать, особенно к вечеру. Даже при отсутствии значительных изменений в диоптриях важно выбрать линзы из качественных материалов с высокой проницаемостью кислорода и акцентом на увлажнение, чтобы избежать раздражения и неприятных ощущений.

После 45 лет: пресбиопия и комбинированные задачи

С возрастом может развиваться пресбиопия — снижение способности фокусироваться на близких предметах. В таких ситуациях обычные линзы уже не всегда справляются: на помощь приходят мультифокальные контактные линзы, которые обеспечивают чёткое зрение на разных расстояниях. Они требуют некоторой адаптации, но при правильном подборе значительно упрощают повседневную жизнь. При этом важна консультация офтальмолога и точная настройка параметров.

Учёт индивидуальных особенностей помимо возраста

Возраст — важный ориентир, но он не исчерпывает всех нюансов выбора линз. Людям с чувствительными глазами, аллергией или склонностью к воспалениям чаще всего подходят однодневные линзы без консервантов. Для путешественников и тех, кто часто сталкивается с перепадами влажности, важно выбирать модели с устойчивостью к пересыханию. Спортсменам подойдут линзы с хорошей стабильностью посадки, которые не смещаются при движении.