Не ванная, а музей: Ксения Собчак показала, как живёт в квартире у Кремля

Дата публикации: 24.01.2026
womanhit
Изображение к статье: Фото: соцсети / xenia_sobchak

Фото: соцсети / xenia_sobchak

Телеведущая сама выступила дизайнером квартиры.

Ксения Собчак продолжает делиться деталями интерьера своей квартиры в историческом центре Москвы. На этот раз журналистка показала ванную комнату пентхауса, расположенного в нескольких минутах от Кремля.

Судя по опубликованным кадрам, ванная оформлена в том же эклектичном ключе, что и гостиная. В интерьере сочетаются современные архитектурные решения, антикварные предметы и художественные акценты с историческим контекстом. Основой отделки стал натуральный камень светлых оттенков, визуально расширяющий пространство.

2-sob.jpg

Фото: соцсети / xenia_sobchakФото: соцсети / xenia_sobchak

Среди декоративных элементов – антикварные плакаты 1930-х годов, приобретенные в Пекине более десяти лет назад. Они выступают как полноценная смысловая часть интерьера. Очевидно, Ксения Собчак отказалась от стандартных представлений о ванных комнатах и превратила ее в продолжение жилого пространства.

"[Плакаты] ждали своего часа в кладовке. Я не знала, куда они подойдут, но понимала, что они мне нужны. Посмотрите-ка , какие модные девушки. Китай до "культурной революции. Ну и как-то они очень монтируются с винтажным зеркалом из Парижа, бра российского производства и моими модными экспериментами", – написала телеведущая в соцсети.

3-sob.jpg

Фото: соцсети / xeniasobchak

Мебель и аксессуары в помещении подобраны с акцентом на ручную работу и винтажную эстетику. Нельзя не заметить у предметов выразительную пластику и сложные формы, которые контрастируют с лаконичной сантехникой. Текстиль и ковры добавили каменному интерьеру уюта.

По данным СМИ, квартира занимает практически весь этаж исторического особняка начала XX века, известного в Москве как "египетский дом". Проект интерьера Ксения Собчак разрабатывала самостоятельно, без привлечения сторонних дизайнеров. Работы по реконструкции и наполнению пространства заняли около двух лет и были завершены совсем недавно.

#социальные сети #знаменитости #винтаж #Ксения Собчак #реконструкция
