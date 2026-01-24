Baltijas balss logotype
«Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года 0 186

Люблю!
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
ФОТО: depositphotos

Январь и февраль часто называют периодом, когда супруги всё чаще принимают решение о расставании. Причины такого явления укореняются в том, как праздничные дни воздействуют на эмоции, отношения и ожидания людей.

Если вы не хотите оказаться среди тех, кто укрепляет печальную статистику, стоит разобраться, какие именно сигналы и «опасные зоны» стоит замечать вовремя. Психолог Радмила Бакирова рассказывает, что делает этот период особенно критическим и какие шаги помогают пройти его, не приняв поспешного решения о расставании.

Праздничное обострение уже существующих проблем

Зимние праздники не создают конфликты «с нуля». Они, скорее, делают более заметными те трещины в отношениях, с которыми пара уже сталкивалась до праздников. Длительное время вместе, вынужденная близость, визиты родственников, с которыми не всегда легко ладить, и отказ от привычных способов отдыха (например, переключиться на работу) приводят к тому, что мелкие недопонимания становятся трудно игнорируемыми.

Эффект завышенных ожиданий

Конец года традиционно связан с мечтами о сказочном, идеальном времени, полной гармонии и взаимопонимания. Когда реальность не совпадает с этим «волшебным сценарием», разочарование ощущается особенно остро. Партнёр перестаёт быть просто близким человеком и воспринимается как источник несбывшихся надежд — а это может подтолкнуть к решению прервать отношения.

Эмоциональное и физическое истощение

Праздники часто вовсе не являются отдыхом. Подготовка к ним, поездки, расходы, встречи, объятия социальных обязательств и даже алкогольная нагрузка приводят к сильному напряжению. В таких условиях способность спокойно разговаривать и искать компромиссы заметно снижается, а раздражительность возрастает. Ситуации, которые можно было бы разрешить в обычное время, могут показаться непреодолимыми.

Январь как момент переоценки

Начало нового года психологически воспринимается как рубеж, когда люди подводят итоги, анализируют свою жизнь и задаются вопросом: «Хочу ли я, чтобы всё продолжалось так же дальше?» Если отношения давно исчерпали себя и доставляют больше неудобств и боли, именно в этот период может появиться решимость что-то менять — иногда слишком решительная и поспешная.

Как не усугубить ситуацию

Главное — не принимать судьбоносные решения под влиянием усталости и эмоционального истощения. Полезно сначала восстановить силы: наладить сон, вернуть привычный ритм и дистанцироваться от шума праздников. Честный разговор о состоянии отношений и взаимных ожиданиях стоит планировать тогда, когда есть ресурсы слушать друг друга, а не только защищаться. Часто именно снижение завышенных ожиданий и возвращение к простому взаимоуважению помогает пережить этот период без разрушительных шагов и необратимых решений.

#новый год #отношения #эмоции #усталость #конфликты #праздники #расставание #психология #мужчина и женщина
