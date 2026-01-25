Учёные исследовали различия в сновидениях мужчин и женщин и выявили несколько интересных закономерностей, которые отражают психологические и эмоциональные особенности разных полов.

Мужчины видят мужчин и незнакомцев

Около 67% мужчин во сне встречают других мужчин, а женщины видят как мужчин, так и женщин (примерно 48% женщин видят других женщин). Кроме того, сны мужчин часто включают агрессивные или конфликтные ситуации с незнакомцами, что может отражать стресс или соревновательные ситуации в бодрствующей жизни.

Женщины видят знакомых и эмоции

Женщины чаще видят во сне знакомых людей и эмоциональные сцены, связанные с отношениями. Общение с близкими и друзьями в снах подчёркивает их большую социальную и эмоциональную ориентированность.

Женщины чаще видят кошмары

Психолог Дженни Паркер отмечает, что женщины в целом чаще испытывают ночные кошмары. Эти сны можно разделить на две основные категории: страхи, связанные с опасностью, и тревоги, связанные с потерей близких людей.

Женщины лучше помнят сны

Женщины чаще и более подробно вспоминают свои сны, а также охотнее делятся ими с окружающими. Это может быть связано с более высокой эмоциональной вовлечённостью и склонностью к рефлексии.

Таким образом, сновидения отражают не только личностные особенности, но и половые различия в восприятии мира, эмоциональной жизни и социальных взаимодействиях.

источник