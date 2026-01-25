Baltijas balss logotype
Куриное филе-лодочки с сырной начинкой: сочное и эффектное блюдо для ужина

Люблю!
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куриное филе-лодочки с сырной начинкой: сочное и эффектное блюдо для ужина

Сочное куриное филе с золотистой корочкой приобретает особый вкус благодаря нежной сырной начинке, спрятанной внутри каждого кусочка. Простое в приготовлении, но эффектное блюдо станет украшением любого стола.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 3 шт
  • Яйца — 3 шт (1 белок для начинки, 2 желтка для подачи)
  • Брынза — 75 г
  • Твердый сыр — 50 г для начинки + 30–50 г для посыпки
  • Петрушка — 1 небольшой пучок
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Приправы — по желанию (паприка, прованские травы, сушеный чеснок)
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Масло для обжарки — 1–2 ст. л.

Приготовление

  1. Подготовка филе

    Промойте куриную грудку, обсушите и сделайте продольный надрез вдоль центра каждого филе, формируя «кармашек» для начинки. Внутрь временно положите полоску фольги, чтобы сохранить форму. Натрите мясо солью, перцем и приправами, добавьте измельченный чеснок, если используете.

  2. Обжарка

    Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжарьте филе по 1 минуте с каждой стороны до появления легкой золотистой корочки. Переложите мясо в форму для запекания.

  3. Приготовление начинки

    Мелко нарежьте брынзу, твердый сыр и петрушку. Взбейте белок одного яйца и соедините его с сырной смесью до однородной массы. Аккуратно заполните кармашки начинкой, слегка прижимая края, чтобы смесь держалась внутри.

  4. Запекание и подача

    Разогрейте духовку до 200 °C и запекайте филе 10 минут до мягкости мяса и легкого схватывания начинки. Достаньте форму, посыпьте сверху тертым твердым сыром, сделайте небольшое углубление в центре каждого филе и аккуратно положите желток. Верните в духовку на 5 минут, чтобы желток слегка загустел, но остался мягким.

Подавайте горячим, украшая свежей зеленью. Гарниром могут быть овощи, салат или картофель.

источник

#кулинария #сыр #ужин #еда
