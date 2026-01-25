Сочное куриное филе с золотистой корочкой приобретает особый вкус благодаря нежной сырной начинке, спрятанной внутри каждого кусочка. Простое в приготовлении, но эффектное блюдо станет украшением любого стола.
Ингредиенты
- Куриное филе — 3 шт
- Яйца — 3 шт (1 белок для начинки, 2 желтка для подачи)
- Брынза — 75 г
- Твердый сыр — 50 г для начинки + 30–50 г для посыпки
- Петрушка — 1 небольшой пучок
- Соль, черный перец — по вкусу
- Приправы — по желанию (паприка, прованские травы, сушеный чеснок)
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Масло для обжарки — 1–2 ст. л.
Приготовление
-
Подготовка филе
Промойте куриную грудку, обсушите и сделайте продольный надрез вдоль центра каждого филе, формируя «кармашек» для начинки. Внутрь временно положите полоску фольги, чтобы сохранить форму. Натрите мясо солью, перцем и приправами, добавьте измельченный чеснок, если используете.
-
Обжарка
Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжарьте филе по 1 минуте с каждой стороны до появления легкой золотистой корочки. Переложите мясо в форму для запекания.
-
Приготовление начинки
Мелко нарежьте брынзу, твердый сыр и петрушку. Взбейте белок одного яйца и соедините его с сырной смесью до однородной массы. Аккуратно заполните кармашки начинкой, слегка прижимая края, чтобы смесь держалась внутри.
-
Запекание и подача
Разогрейте духовку до 200 °C и запекайте филе 10 минут до мягкости мяса и легкого схватывания начинки. Достаньте форму, посыпьте сверху тертым твердым сыром, сделайте небольшое углубление в центре каждого филе и аккуратно положите желток. Верните в духовку на 5 минут, чтобы желток слегка загустел, но остался мягким.
Подавайте горячим, украшая свежей зеленью. Гарниром могут быть овощи, салат или картофель.
Оставить комментарий