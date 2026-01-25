Подготовка филе Промойте куриную грудку, обсушите и сделайте продольный надрез вдоль центра каждого филе, формируя «кармашек» для начинки. Внутрь временно положите полоску фольги, чтобы сохранить форму. Натрите мясо солью, перцем и приправами, добавьте измельченный чеснок, если используете.

Обжарка Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжарьте филе по 1 минуте с каждой стороны до появления легкой золотистой корочки. Переложите мясо в форму для запекания.

Приготовление начинки Мелко нарежьте брынзу, твердый сыр и петрушку. Взбейте белок одного яйца и соедините его с сырной смесью до однородной массы. Аккуратно заполните кармашки начинкой, слегка прижимая края, чтобы смесь держалась внутри.