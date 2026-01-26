Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Mental Health, выявило интересную взаимосвязь между интернет-зависимостью у подростков и нарушениями в работе мозга. Ученые обнаружили, что у подростков с диагнозом интернет-зависимость наблюдается нарушение передачи сигналов между областями мозга, отвечающими за контроль внимания и рабочую память.

Это открытие помогает объяснить, почему многие подростки, чрезмерно увлеченные социальными сетями и интернетом, испытывают трудности с концентрацией внимания на более важных задачах, таких как выполнение домашних заданий или общение с близкими людьми. Нарушения в работе этих ключевых областей мозга могут приводить к рассеянности и трудностям с фокусировкой на приоритетных делах, пишет securitylab.

Исследование подчеркивает важность разумного использования интернета и социальных сетей в подростковом возрасте, когда мозг проходит критические этапы развития. Чрезмерное погружение в виртуальный мир может негативно влиять на формирование когнитивных навыков и способность сосредотачиваться на реальных задачах. Необходимо найти баланс и уделять достаточно времени другим видам деятельности, способствующим развитию внимания и памяти.

Авторы исследования, проанализировав 12 нейровизуализационных исследований, проведённых с участием нескольких сотен подростков в возрасте от 10 до 19 лет в период с 2013 по 2022 годы, заявили: «Поведенческая зависимость, вызванная чрезмерным использованием интернета, стала нарастающим источником беспокойства за последнее десятилетие».

В своем исследовании ученые рассмотрели критерии клинической диагностики интернет-зависимости, которые включают ряд тревожных признаков. Один из них - постоянная озабоченность интернетом, когда мысли человека буквально "завязаны" на виртуальном пространстве. Другой симптом - проявление синдрома отмены при отсутствии доступа к интернету, выражающееся в раздражительности, тревоге или других негативных реакциях.

Кроме того, интернет-зависимость может приводить к тому, что человек жертвует реальными отношениями и социальными связями ради времяпрепровождения в сети на протяжении длительного периода. Как поясняет Макс Чанг, первый автор исследования, такое патологическое поведение вызывает страдания и значительное ухудшение качества жизни индивида.

Чрезмерное использование интернета действительно может отвлекать подростков от их обязанностей, учебы и других важных занятий. Однако особую тревогу вызывают случаи, когда это увлечение перерастает в зависимость, нарушающую нормальное функционирование и приводящую к серьезным негативным последствиям в жизни молодого человека. Своевременное выявление и профессиональная помощь в таких ситуациях крайне важны для преодоления интернет-зависимости и восстановления здорового баланса в жизни подростка.

С учетом того, что мозг подростков отличается от мозга взрослых, понимание влияния интернет-зависимости на мозг подростков является жизненно важным. У участников исследования, диагностированных с интернет-зависимостью, при выполнении задач, связанных с вниманием, планированием и контролем импульсов, отмечались значительные нарушения в работе мозговых областей по сравнению с их сверстниками без зависимости. Это может указывать на то, что такие поведенческие функции становятся более сложными, влияя на развитие и благополучие подростков.

Тем не менее, доктор Дэвид Эллис из Университета Бата отметил, что невозможно установить причинно-следственную связь из этих исследований. Он подчеркнул, что концепция интернет-зависимости не является общепризнанной и диагностируемой с использованием инструментов, применяемых в данных исследованиях.

В США интернет-зависимость не включена в DSM-V — Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, используемое профессионалами в области психического здоровья. Однако в нем упоминается расстройство, связанное с интернет-играми. Все исследования были проведены в Азии, в основном с участием мальчиков. Китай стал первой страной, объявившей интернет-зависимость «кризисом общественного здравоохранения».

В случае подтверждения, что интернет-зависимость вызывает нарушения в передаче сигналов в мозге, причина может быть связана с нейронными путями, связанными с зависимостями. Паттерны функциональной связи в мозге участников исследования схожи с теми, что наблюдаются у людей с зависимостью от веществ.

Макс Чанг добавил, что интернет-зависимость перестраивает мозг, делая его менее устойчивым к интернет-стимулам, и что баланс между полезностью и опасностями интернета становится все более важным в развитии подростков.

Рекомендации для родителей включают помощь подросткам в нахождении занятий вне интернета и использование поведенческих стратегий, таких как когнитивно-поведенческая терапия, осознанность и мотивационные интервью. В тяжелых случаях может быть назначено медикаментозное лечение.