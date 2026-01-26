Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ленивая грибная запеканка с шампиньонами за 20 минут 0 292

Люблю!
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ленивая грибная запеканка с шампиньонами за 20 минут

Эта запеканка — идеальный вариант для быстрого ужина. Нежные шампиньоны с сыром и сливочной заливкой создают ароматное и сытное блюдо без лишних усилий.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 600 г
  • Салатные листья или шпинат — 100 г
  • Сметана 20% или натуральный йогурт — 150 г
  • Сливочный крем-сыр — 150 г
  • Твердый сыр — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Шампиньоны промыть, обсушить, нарезать кусочками. Несколько оставить целыми и тонко нарезать для украшения.
  2. На разогретой сковороде с маслом обжарить измельченные грибы до мягкости и легкой золотистой корочки. Отдельно обжарить грибные слайсы для декора.
  3. Добавить к грибам соль, перец, салатные листья или шпинат, прогреть несколько минут до мягкости зелени. Переложить смесь в миску.
  4. К теплой грибной массе добавить сметану или йогурт, яйца, крем-сыр и натертый твердый сыр. Перемешать до однородной консистенции, при необходимости скорректировать вкус солью и перцем.
  5. Переложить смесь в форму для запекания, разровнять поверхность. Сверху выложить обжаренные грибные слайсы.
  6. Запекать 20–25 минут при 180 °C до готовности и румяной корочки. Дать слегка остыть и подавать.

источник

Читайте нас также:
#грибы #кулинария #сыр #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Польза и вред антибиотиков
Изображение к статье: Курица под подозрением: ученые и врачи о возможной связи с онкологией
Изображение к статье: Легко и полезно: как приготовить овощную лазанью без мяса
Изображение к статье: Чистый шкаф — чистый стиль: что стоит выкинуть, а что оставить в гардеробе в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Прорыв в состоянии Михаэля Шумахера: легенда Формулы-1 больше не прикована к постели
Люблю!
Изображение к статье: В США создано приложение для распознавания собак по морде
В мире животных
Изображение к статье: Какие животные обладают наибольшими состояниями в мире?
В мире животных
Изображение к статье: Ученые выяснили, после какого времени снижается энергия и продуктивность
Дом и сад
Изображение к статье: «Докурился» до собственной гибели… Соседи и полиция были бессильны, пока не произошло неизбежное
ЧП и криминал
Изображение к статье: Свитолина победила Гауфф и сыграет с Соболенко в полуфинале Australian Open
Спорт
Изображение к статье: Прорыв в состоянии Михаэля Шумахера: легенда Формулы-1 больше не прикована к постели
Люблю!
Изображение к статье: В США создано приложение для распознавания собак по морде
В мире животных
Изображение к статье: Какие животные обладают наибольшими состояниями в мире?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео