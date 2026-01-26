Эта запеканка — идеальный вариант для быстрого ужина. Нежные шампиньоны с сыром и сливочной заливкой создают ароматное и сытное блюдо без лишних усилий.
Ингредиенты
- Шампиньоны — 600 г
- Салатные листья или шпинат — 100 г
- Сметана 20% или натуральный йогурт — 150 г
- Сливочный крем-сыр — 150 г
- Твердый сыр — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Шампиньоны промыть, обсушить, нарезать кусочками. Несколько оставить целыми и тонко нарезать для украшения.
- На разогретой сковороде с маслом обжарить измельченные грибы до мягкости и легкой золотистой корочки. Отдельно обжарить грибные слайсы для декора.
- Добавить к грибам соль, перец, салатные листья или шпинат, прогреть несколько минут до мягкости зелени. Переложить смесь в миску.
- К теплой грибной массе добавить сметану или йогурт, яйца, крем-сыр и натертый твердый сыр. Перемешать до однородной консистенции, при необходимости скорректировать вкус солью и перцем.
- Переложить смесь в форму для запекания, разровнять поверхность. Сверху выложить обжаренные грибные слайсы.
- Запекать 20–25 минут при 180 °C до готовности и румяной корочки. Дать слегка остыть и подавать.
