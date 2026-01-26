Выход на пенсию до 67 лет в Германии становится всё труднее: многих беспокоит постепенное повышение пенсионного возраста. Начиная с 2012 года уйти на пенсию раньше 67 лет становится всё труднее. Пока что люди, родившиеся с 1949 по 1963 год, ещё могут сделать это до 67 лет без сокращения выплат.

А вот для тех, кто родился в 1964 году или позже, пенсионный возраст уже закреплён на отметке 67 лет. Если они захотят уйти раньше, им придется согласиться на постоянное сокращение пенсии. За каждый месяц досрочного выхода выплаты будут уменьшены на 0,3 процента.

Например, выход в 65 лет для этой группы обернётся потерей 7,2 процента от пенсии навсегда. Эти изменения, среди прочего, могут также привести к дефициту бюджета в 2026 году. Вы можете выйти на пенсию в 65 лет при 45 годах стажа, но важно понимать, по какому именно правилу. В Германии действуют два варианта досрочного выхода на пенсию, связанные с большим трудовым стажем.

Первый вариант — это пенсия по старости при длительном стаже страхования. Он требует минимум 35 лет уплаты страховых взносов, однако при досрочном выходе вы столкнётесь с постоянным сокращением размера пенсии.

Второй и более выгодный вариант — это пенсия по старости для лиц с особенно длительным стажем страхования, или так называемая «пенсия в 63» по «правилу 45 лет». Именно этот вариант позволяет вам уйти раньше без всяких вычетов, но при одном очень жёстком условии: вам необходимо подтвердить ровно 45 лет уплаченных страховых взносов.

При этом федеральное правительство объявило: для людей, родившихся в 1964 году и позже, возраст для такого выхода без вычетов будет постепенно повышаться и в итоге составит 65 лет. При расчёте этих 45 лет пенсионный фонд учитывает не только периоды работы по найму или самозанятости, но и некоторые социально значимые периоды. Например, он засчитывает в стаж время ухода за каждым ребёнком до его 10-летия. Однако периоды получения социальных пособий от агентства по трудоустройству за два года до выхода на пенсию фонд включает в стаж только при выполнении особых условий. Также учитывайте: с 2026 года планируются изменения в налогообложении, которые могут привести к тому, что некоторые пенсионеры будут платить больше налогов.