Многие замечают: к своим детям бабушки в молодости были строже, а внуков окружают заботой, терпением и безусловной любовью. Ученые объясняют, что такая разница в отношении имеет не только психологические, но и нейробиологические причины.

Чем отличается отношение к детям и внукам

Во время воспитания собственных детей родители испытывают постоянное давление ответственности — необходимость обеспечивать, воспитывать, контролировать и направлять. Это формирует высокие требования и строгость. С внуками ситуация иная: бабушки уже не несут полной ответственности за их будущее, поэтому могут позволить себе больше мягкости, внимания и эмоционального тепла.

Что показали научные исследования

Нейробиологи и антропологи Эморийского университета в США провели исследование с участием 50 бабушек, у которых были внуки в возрасте от 3 до 12 лет. Участницам показывали фотографии их внуков, взрослых детей и незнакомых людей, одновременно фиксируя активность мозга с помощью МРТ.

Результаты показали, что при взгляде на внуков у бабушек активизировались зоны мозга, отвечающие за эмоциональную эмпатию. Это означает глубокое эмоциональное сопереживание — радость от улыбки ребенка и искреннюю грусть, если ему плохо.

Почему эмоции с внуками сильнее

По словам нейробиолога Джеймса Риллинга, бабушки подсознательно стремятся чувствовать то же, что и их внуки. Маленькие дети вызывают мощный эмоциональный отклик благодаря своей уязвимости, мимике и потребности в заботе.

Когда бабушки смотрели на фотографии своих взрослых детей, активизировались зоны мозга, связанные с когнитивной эмпатией — способностью понимать чувства другого человека на рациональном уровне, но без сильного эмоционального вовлечения. Связь сохраняется, но она менее интенсивна.

Эволюционное объяснение

Ученые предполагают, что любовь бабушек к внукам имеет эволюционную основу. Забота о потомстве следующего поколения повышала шансы на выживание рода. Именно поэтому у пожилых людей формируется особенно сильная эмоциональная привязанность к внукам.

Почему эта связь так важна

Для внуков бабушка часто становится источником безусловного принятия. Это человек, который всегда найдет время выслушать, поддержать, пожалеть и дать совет. Такая эмоциональная связь помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и укрепляет психологическое здоровье.

Не случайно уэльская пословица гласит: «Идеальная любовь иногда приходит только с первым внуком».

Источник