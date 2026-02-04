За последнее десятилетие число пластических операций среди мужчин почти удвоилось. Такие данные были представлены на ежегодном конгрессе индустрии эстетической медицины IMCAS в Париже. Об этом пишет Medical Xpress.

Согласно информации Международного общества эстетической пластической хирургии, в период с 2018 по 2024 год количество хирургических вмешательств у мужчин во всём мире выросло на 95 процентов. Наибольший интерес к подобным процедурам наблюдается среди молодых мужчин, а также жителей Ближнего Востока и Латинской Америки, при этом мужчины по-прежнему составляют лишь 16 процентов от общего числа потребителей косметологических услуг.

Нехирургические косметологические процедуры, включая инъекции, лазерную терапию и пилинги, показали ещё более заметный рост. За тот же период их число увеличилось на 116 процентов, тогда как у женщин рост составил 59 процентов по операциям и 55 процентов по нехирургическим процедурам.

США занимают лидирующие позиции по спросу на пластические операции, формируя около 45 процентов мирового рынка в 2025 году, а также 56 процентов глобального спроса на ботокс. Ожидается, что к 2030 году темпы роста в стране замедлятся примерно до пяти процентов в год, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе ежегодный прирост косметологических процедур прогнозируется на уровне около семи процентов.