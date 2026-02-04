Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число пластических операций у мужчин в мире выросло почти вдвое 0 91

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Число пластических операций у мужчин в мире выросло почти вдвое

Мужчины по-прежнему составляют лишь 16% от общего числа потребителей косметологических услуг.

За последнее десятилетие число пластических операций среди мужчин почти удвоилось. Такие данные были представлены на ежегодном конгрессе индустрии эстетической медицины IMCAS в Париже. Об этом пишет Medical Xpress.

Согласно информации Международного общества эстетической пластической хирургии, в период с 2018 по 2024 год количество хирургических вмешательств у мужчин во всём мире выросло на 95 процентов. Наибольший интерес к подобным процедурам наблюдается среди молодых мужчин, а также жителей Ближнего Востока и Латинской Америки, при этом мужчины по-прежнему составляют лишь 16 процентов от общего числа потребителей косметологических услуг.

Нехирургические косметологические процедуры, включая инъекции, лазерную терапию и пилинги, показали ещё более заметный рост. За тот же период их число увеличилось на 116 процентов, тогда как у женщин рост составил 59 процентов по операциям и 55 процентов по нехирургическим процедурам.

США занимают лидирующие позиции по спросу на пластические операции, формируя около 45 процентов мирового рынка в 2025 году, а также 56 процентов глобального спроса на ботокс. Ожидается, что к 2030 году темпы роста в стране замедлятся примерно до пяти процентов в год, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе ежегодный прирост косметологических процедур прогнозируется на уровне около семи процентов.

Читайте нас также:
#США #тенденции #красота #косметология #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стекло снова прозрачное — чем отмыть духовку за 15 минут
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Изображение к статье: Почему мы постоянно теряем вещи и как с этим бороться

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео