Стресс — это естественная реакция организма на внешние события, но при длительном воздействии он способен провоцировать серьёзные заболевания.

Эксперт: Артем Толоконин, врач-психотерапевт и основатель клиники психосоматической медицины

Как проявляется стресс

Стресс не всегда негативен. Он активирует выработку адреналина и кортизола, готовя организм к действию. Предвкушение приятного события и столкновение с опасностью вызывают схожие реакции: мышцы напрягаются, сердце учащённо бьётся, тело переходит в состояние повышенной готовности.

Проблемы возникают при хроническом или негативном стрессе, когда психика не успевает справляться с нагрузкой. В этом случае скрытые конфликты и непрожитые эмоции проявляются через различные физические недуги.

Какие болезни может вызвать стресс

Потеря голоса — возникает при сильном страхе или злости, когда человеку сложно выразить свои чувства. Эмоциональный шок у детей также может привести к временной неспособности говорить.

Эндокринные сбои — стресс нарушает гормональный баланс, поражает железы внутренней секреции, повышает уровень глюкозы в крови, что увеличивает риск сахарного диабета.

Проблемы с кожей — хроническое напряжение отражается на коже: возможны бородавки, раздражения, угревая сыпь, псориаз, крапивница, экзема.

Мочеполовая система — у женщин могут нарушаться менструальный цикл и появляться бесплодие, у мужчин — трудности с эрекцией и снижение активности сперматозоидов.

Желудочно-кишечный тракт — стресс проявляется болью, дискомфортом, запорами, язвой желудка. Краткосрочный стресс чаще поражает верхние отделы ЖКТ, хронический — толстый кишечник.

Как справляться со стрессом

Глубокое дыхание помогает активировать парасимпатическую нервную систему, снизить давление и тревожность, вернуть спокойствие и внутреннее равновесие. Рекомендуется практиковать дыхание по схеме: вдох на 4 счёта, задержка на 7, выдох на 8, 1–2 раза в день по 2 минуты.

Ведение дневника — способ выразить эмоции и снизить психоэмоциональное напряжение. Записывая свои мысли ежедневно, можно улучшить работу иммунной системы и облегчить симптомы при расстройствах питания, ревматоидном артрите и астме.

