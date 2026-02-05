Зарплата от £30 244 в год, а расходы на проживание и питание покрывает работодатель.

Если январская хандра ударила сильно и вы мечтаете о радикальной смене обстановки, Британская антарктическая служба (BAS) предлагает уникальную возможность: работа на исследовательских станциях Антарктиды в 2026 году, пишет IFLScience.

Ученые и исследователи пользуются спросом, но ищут также технический и вспомогательный персонал: плотников, поваров, сантехников, операторов лодок, аквалангистов, операторов установок и др. Вакансии доступны онлайн на сайте BAS, а объявления будут обновляться до марта 2026 года.

Зарплата стартует от £30 244 (≈41 285 долларов США) в год, при этом все расходы на проживание, питание, проезд, специальную одежду и обучение покрывает работодатель.

Антарктида — единственный континент без постоянного населения. Пиковая численность людей на станциях достигает около 5000 человек в летние месяцы (октябрь-март) и снижается до примерно 1000 человек во время суровой зимы.

Ветераны BAS подчеркивают, что жизнь на континенте уникальна, но требовательна. Дэн Маккензи, руководитель станции Галлея VI, рассказал:

"Я начинал как сантехник, а теперь управляю станцией. Каждый может попробовать, если готов упорно работать".

Плотник Филл Кулман добавил: "Работа в Антарктиде требует адаптивности и командной работы, но дает навыки, которые можно использовать в любом месте мира".

Полевой ассистент Джесс Каллаган, которая работала среди пингвинов и морских котиков, заметила:

"Это осуществление мечты для тех, кто любит дикую природу и ищет приключений".