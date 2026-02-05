Турецкий десерт из тыквы — вкусное и полезное лакомство с минимальным содержанием сахара. Подойдёт для тех, кто следит за питанием и весом.

Список ингредиентов:

очищенная мякоть тыквы — один килогрмм;

сахар — 200 граммов;

тахини;

горсть грецких орехов;

сливки для подачи.

Для начала тыкву очищают от кожуры и семян, затем нарезают кубиками размером со спичечный коробок. На дно кастрюли насыпают немного сахара, выкладывают слой тыквы и посыпают оставшимся сахаром так, чтобы покрыть все кусочки. Подготовленную массу оставляют минимум на два часа (можно на ночь). За это время тыква должна выделить много сока, а сахар — почти полностью раствориться.

Варят десерт без добавления воды — только на собственном тыквенном соке. Кастрюлю ставят на самый слабый огонь, дожидаются закипания и продолжают готовить 40–60 минут. При этом тыкву не перемешивают. Готовность определяют по мягкости тыквы и загустению сиропа.

После варки десерту дают полностью остыть в кастрюле. Подавать его рекомендуется в холодном виде. Остывшие кусочки тыквы раскладывают по тарелкам, поливают тахини, посыпают рублеными грецкими орехами и при желании дополняют густыми сливками.