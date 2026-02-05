Турецкий десерт из тыквы — вкусное и полезное лакомство с минимальным содержанием сахара. Подойдёт для тех, кто следит за питанием и весом.
Список ингредиентов:
-
очищенная мякоть тыквы — один килогрмм;
-
сахар — 200 граммов;
-
тахини;
-
горсть грецких орехов;
-
сливки для подачи.
Для начала тыкву очищают от кожуры и семян, затем нарезают кубиками размером со спичечный коробок. На дно кастрюли насыпают немного сахара, выкладывают слой тыквы и посыпают оставшимся сахаром так, чтобы покрыть все кусочки. Подготовленную массу оставляют минимум на два часа (можно на ночь). За это время тыква должна выделить много сока, а сахар — почти полностью раствориться.
Варят десерт без добавления воды — только на собственном тыквенном соке. Кастрюлю ставят на самый слабый огонь, дожидаются закипания и продолжают готовить 40–60 минут. При этом тыкву не перемешивают. Готовность определяют по мягкости тыквы и загустению сиропа.
После варки десерту дают полностью остыть в кастрюле. Подавать его рекомендуется в холодном виде. Остывшие кусочки тыквы раскладывают по тарелкам, поливают тахини, посыпают рублеными грецкими орехами и при желании дополняют густыми сливками.
