Аппетитные трубочки с мясной начинкой — простой и сытный ужин, который буквально тает во рту. Тесто пропитывается мясными соками, а аромат готового блюда невозможно забыть.

Готовить это блюдо легко даже без кулинарного опыта. Начинка из мяса, лука, сладкого перца и чеснока в сочетании с сыром делает трубочки невероятно вкусными и сытными.

Ингредиенты:

Мука – 350 г

Сливочное масло – 100 г

Кефир – 130 мл

Соль – по вкусу

Мясо – 200 г

Лук – 3 шт

Сладкий перец – 2 шт

Чеснок – 1 зубчик

Молотый перец – по вкусу

Соль – 1 ч. л.

Томатная паста – 1 ч. л.

Масло – для жарки

Сыр твердый – 150 г

Желток – 1 шт

Молоко – 2 ст. л.

Кунжут – для посыпки

Приготовление:

Тесто: к муке добавьте кусочки холодного масла и растирайте руками до крошки. Солите, вливайте кефир и быстро замешивайте тесто. Начинка: нарежьте мясо, лук и перец. Обжарьте мясо на масле, добавьте лук, затем сладкий перец и чеснок. Посолите, поперчите и добавьте томатную пасту. Обжарьте ещё минуту и остудите. Формирование трубочек: тесто разделите на 4 части и раскатайте. На край выложите начинку, посыпьте сыром и сверните в рулет. Выпекание: выложите рулеты на форму, застеленную пергаментом, смажьте смесью желтка и молока, посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке при 250°C около 15 минут.

Готовые трубочки можно есть горячими или холодными. Они идеально подходят для ужина, перекуса или даже праздничного стола.

источник