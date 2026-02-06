Baltijas balss logotype
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сытные трубочки с мясной начинкой: готовим дома вкуснее ресторана

Аппетитные трубочки с мясной начинкой — простой и сытный ужин, который буквально тает во рту. Тесто пропитывается мясными соками, а аромат готового блюда невозможно забыть.

Готовить это блюдо легко даже без кулинарного опыта. Начинка из мяса, лука, сладкого перца и чеснока в сочетании с сыром делает трубочки невероятно вкусными и сытными.

Ингредиенты:

  • Мука – 350 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Кефир – 130 мл
  • Соль – по вкусу
  • Мясо – 200 г
  • Лук – 3 шт
  • Сладкий перец – 2 шт
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Молотый перец – по вкусу
  • Соль – 1 ч. л.
  • Томатная паста – 1 ч. л.
  • Масло – для жарки
  • Сыр твердый – 150 г
  • Желток – 1 шт
  • Молоко – 2 ст. л.
  • Кунжут – для посыпки

Приготовление:

  1. Тесто: к муке добавьте кусочки холодного масла и растирайте руками до крошки. Солите, вливайте кефир и быстро замешивайте тесто.
  2. Начинка: нарежьте мясо, лук и перец. Обжарьте мясо на масле, добавьте лук, затем сладкий перец и чеснок. Посолите, поперчите и добавьте томатную пасту. Обжарьте ещё минуту и остудите.
  3. Формирование трубочек: тесто разделите на 4 части и раскатайте. На край выложите начинку, посыпьте сыром и сверните в рулет.
  4. Выпекание: выложите рулеты на форму, застеленную пергаментом, смажьте смесью желтка и молока, посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке при 250°C около 15 минут.

Готовые трубочки можно есть горячими или холодными. Они идеально подходят для ужина, перекуса или даже праздничного стола.

источник

#кулинария #сыр #выпечка #мясо #еда
