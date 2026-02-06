Аппетитные трубочки с мясной начинкой — простой и сытный ужин, который буквально тает во рту. Тесто пропитывается мясными соками, а аромат готового блюда невозможно забыть.
Готовить это блюдо легко даже без кулинарного опыта. Начинка из мяса, лука, сладкого перца и чеснока в сочетании с сыром делает трубочки невероятно вкусными и сытными.
Ингредиенты:
- Мука – 350 г
- Сливочное масло – 100 г
- Кефир – 130 мл
- Соль – по вкусу
- Мясо – 200 г
- Лук – 3 шт
- Сладкий перец – 2 шт
- Чеснок – 1 зубчик
- Молотый перец – по вкусу
- Соль – 1 ч. л.
- Томатная паста – 1 ч. л.
- Масло – для жарки
- Сыр твердый – 150 г
- Желток – 1 шт
- Молоко – 2 ст. л.
- Кунжут – для посыпки
Приготовление:
- Тесто: к муке добавьте кусочки холодного масла и растирайте руками до крошки. Солите, вливайте кефир и быстро замешивайте тесто.
- Начинка: нарежьте мясо, лук и перец. Обжарьте мясо на масле, добавьте лук, затем сладкий перец и чеснок. Посолите, поперчите и добавьте томатную пасту. Обжарьте ещё минуту и остудите.
- Формирование трубочек: тесто разделите на 4 части и раскатайте. На край выложите начинку, посыпьте сыром и сверните в рулет.
- Выпекание: выложите рулеты на форму, застеленную пергаментом, смажьте смесью желтка и молока, посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке при 250°C около 15 минут.
Готовые трубочки можно есть горячими или холодными. Они идеально подходят для ужина, перекуса или даже праздничного стола.
