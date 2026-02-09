Для получения хрустящей корочки котлеты чаще всего обваливают в панировочных сухарях, но у них есть альтернативы. Злаки, семечки, хлопья и орехи помогают создать плотное покрытие, которое не размокает при жарке и не искажает вкус мяса.

Кукурузные хлопья без сахара и вкусовых добавок предварительно измельчают до крошки среднего размера и используют для панировки. После тепловой обработки они обеспечивают ровный золотистый оттенок, сохраняют хруст после остывания и практически не впитывают излишки масла.

Орехи, например, миндаль или фундук, в измельчённом виде формируют более плотную корочку и дают выраженный аромат. Чтобы уменьшить жирность такой панировки, их лучше соединять с кунжутом или семенами льна. Покрытие получится более сбалансированным по текстуре.

Овсяные хлопья мелкого помола «дружат» с фаршем из птицы. Крахмал же идеально подходит для фритюра. Он тоже образует тонкий защитный слой и помогает удерживать влагу внутри мяса. Манка может выполнять ту же функцию, но при условии умеренного нагрева, поскольку на сильном огне она быстро подгорает.