Не пригорит и не размокнет: полезные альтернативы привычным панировочным сухарям 0 470

Люблю!
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не пригорит и не размокнет: полезные альтернативы привычным панировочным сухарям

Для получения хрустящей корочки котлеты чаще всего обваливают в панировочных сухарях, но у них есть альтернативы. Злаки, семечки, хлопья и орехи помогают создать плотное покрытие, которое не размокает при жарке и не искажает вкус мяса.

Кукурузные хлопья без сахара и вкусовых добавок предварительно измельчают до крошки среднего размера и используют для панировки. После тепловой обработки они обеспечивают ровный золотистый оттенок, сохраняют хруст после остывания и практически не впитывают излишки масла.

Орехи, например, миндаль или фундук, в измельчённом виде формируют более плотную корочку и дают выраженный аромат. Чтобы уменьшить жирность такой панировки, их лучше соединять с кунжутом или семенами льна. Покрытие получится более сбалансированным по текстуре.

Овсяные хлопья мелкого помола «дружат» с фаршем из птицы. Крахмал же идеально подходит для фритюра. Он тоже образует тонкий защитный слой и помогает удерживать влагу внутри мяса. Манка может выполнять ту же функцию, но при условии умеренного нагрева, поскольку на сильном огне она быстро подгорает.

#кулинария #орехи #котлеты #еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
