Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Завтрак по-мексикански: превращаем обычный лаваш в сочные рулеты 0 213

Люблю!
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Завтрак по-мексикански: превращаем обычный лаваш в сочные рулеты

Простой лаваш может стать основой для сытного и необычного завтрака. Рулеты-энчиладас с фасолью, яйцами и сыром чеддер — отличный вариант для тех, кто ищет альтернативу омлету и хочет насытиться до обеда.

Ингредиенты:

  • Лук красный — 150 г
  • Чеснок — 1 крупный зубчик
  • Перетертые помидоры (пасата) — 680 мл
  • Вода или бульон — 1 стакан
  • Фасоль консервированная (черная) — 540 мл
  • Перец болгарский (смесь) — 1 стакан
  • Лайм — 0.5 шт.
  • Яйца куриные — 10 шт.
  • Сливки 33% (или вода) — 1/4 стакана
  • Сыр чеддер — 150 г
  • Лаваш или тортилья — 8 шт.
  • Масло сливочное — 30 г
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Зелень (кинза, зеленый лук) — 0.5 пучка
  • Специи (орегано, порошок чили, копченая паприка) — по вкусу
  • Соль, сахар, черный перец — по вкусу

Энчиладас — традиционное мексиканское блюдо, которое обычно готовят из тортильи с начинкой из мяса, фасоли и сыра. В этом рецепте используется лаваш, что делает блюдо более доступным для домашнего приготовления.

Для соуса обжарьте на оливковом масле красный лук до мягкости, добавьте чеснок и специи, затем влейте перетертые помидоры и воду или бульон. Томите на медленном огне 15 минут до густой консистенции.

Начинка состоит из двух частей: фасолевой пасты с перцем и кинзой и яичной смеси со сливками и зеленым луком. Фасоль слегка разомните, оставив часть целых зерен, а яйца жарьте до состояния нежной болтуньи. Лаваш наполните фасолевой и яичной смесью, сверните в рулеты, уложите в форму, залейте томатным соусом и посыпьте сыром чеддер. Запекайте при 200 °C около 20 минут.

Перед подачей украсьте свежей кинзой и зеленым луком. Завтрак сочетает белок, клетчатку и насыщенные специи, делая блюдо питательным и ароматным. Этот рецепт подходит как для буднего утра, так и для праздничного стола, позволяя разнообразить меню и насладиться насыщенными вкусами мексиканской кухни.

Источник

Читайте нас также:
#кулинария #завтрак #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео