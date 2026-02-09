Простой лаваш может стать основой для сытного и необычного завтрака. Рулеты-энчиладас с фасолью, яйцами и сыром чеддер — отличный вариант для тех, кто ищет альтернативу омлету и хочет насытиться до обеда.

Ингредиенты:

Лук красный — 150 г

Чеснок — 1 крупный зубчик

Перетертые помидоры (пасата) — 680 мл

Вода или бульон — 1 стакан

Фасоль консервированная (черная) — 540 мл

Перец болгарский (смесь) — 1 стакан

Лайм — 0.5 шт.

Яйца куриные — 10 шт.

Сливки 33% (или вода) — 1/4 стакана

Сыр чеддер — 150 г

Лаваш или тортилья — 8 шт.

Масло сливочное — 30 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Зелень (кинза, зеленый лук) — 0.5 пучка

Специи (орегано, порошок чили, копченая паприка) — по вкусу

Соль, сахар, черный перец — по вкусу

Энчиладас — традиционное мексиканское блюдо, которое обычно готовят из тортильи с начинкой из мяса, фасоли и сыра. В этом рецепте используется лаваш, что делает блюдо более доступным для домашнего приготовления.

Для соуса обжарьте на оливковом масле красный лук до мягкости, добавьте чеснок и специи, затем влейте перетертые помидоры и воду или бульон. Томите на медленном огне 15 минут до густой консистенции.

Начинка состоит из двух частей: фасолевой пасты с перцем и кинзой и яичной смеси со сливками и зеленым луком. Фасоль слегка разомните, оставив часть целых зерен, а яйца жарьте до состояния нежной болтуньи. Лаваш наполните фасолевой и яичной смесью, сверните в рулеты, уложите в форму, залейте томатным соусом и посыпьте сыром чеддер. Запекайте при 200 °C около 20 минут.

Перед подачей украсьте свежей кинзой и зеленым луком. Завтрак сочетает белок, клетчатку и насыщенные специи, делая блюдо питательным и ароматным. Этот рецепт подходит как для буднего утра, так и для праздничного стола, позволяя разнообразить меню и насладиться насыщенными вкусами мексиканской кухни.

