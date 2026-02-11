Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обручальное кольцо пропало: несчастье или новое начало? 0 283

Люблю!
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обручальное кольцо пропало: несчастье или новое начало?

Потеря любой вещи неприятна, но когда речь идёт о обручальном кольце, тревога усиливается: кольцо символизирует любовь, семейные узы и личные надежды. Эксперты по приметам уверяют, что такое событие несёт как негативные, так и позитивные сигналы для брака, а правильная реакция помогает нейтрализовать возможный негатив.

Самая первая ассоциация при пропаже кольца — возможные проблемы в браке. Это чувство возникает инстинктивно: обручальное кольцо не просто украшение, а символ отношений. Однако потеря кольца не всегда отражает реальные события — иногда это всего лишь случайность или этап естественного износа.

Несчастливая примета

Чаще всего потеря кольца воспринимается как знак разлада:

  • Развод — брак может столкнуться с трудностями;
  • Измена — иногда примета трактуется так, что изменяет супруг, чье кольцо осталось на пальце;
  • Скорое вдовство — самый мрачный вариант, хотя встречается редко;
  • Разлука — обстоятельства, такие как переезды или командировки, могут временно разлучить супругов;
  • Недоброжелательные родственники — если кольцо принадлежало предкам, потеря может символизировать их недовольство союзом.

Даже негативная трактовка может быть полезной: она даёт шанс задуматься о взаимоотношениях и исправить слабые места в браке.

Добрый знак

Менее известная, но встречающаяся трактовка потери кольца — позитивная:

  • Избавление от негативной энергии, ревности и сомнений;
  • Символическое обновление брака — кольцо потеряно, скоро появится новое;
  • Маленькая неприятность отводит большие беды, особенно если потеря произошла вскоре после свадьбы.

Примета может служить советом подсознания: если потеря кольца вызывает чувство облегчения или радости, возможно, она отражает внутренние переживания и желание перемен.

Что делать, если кольцо не нашлось

Большинство колец находится в домашних или привычных местах. Если этого не произошло, рекомендуется:

  • Снять «осиротевшее» кольцо и заказать новую пару;
  • Пожертвовать старое кольцо в храм или спрятать его, чтобы нейтрализовать негатив;
  • Носить временное украшение или предмет-оберег;
  • Если кольцо найдено чужим человеком, сначала провести очищающий ритуал, прежде чем надевать его;
  • Потеря и приобретение новой пары — повод обновить брачные клятвы и вновь подтвердить любовь.

Таким образом, потеря обручального кольца — не приговор, а сигнал обратить внимание на отношения, нейтрализовать стресс и укрепить семейные узы.

источник

Читайте нас также:
#символика #брак #семья #отношения #приметы #ритуалы #любовь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео