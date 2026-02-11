Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Все этого боятся: что будет на самом деле, если разбить ртутный градусник 0 685

Люблю!
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Все этого боятся: что будет на самом деле, если разбить ртутный градусник

Разбившийся ртутный градусник — тема, окруженная множеством слухов и страхов. Каждый взрослый помнит детские страшилки родителей и бабушек о смертельной опасности разбитого градусника. Действительно ли ситуация настолько серьезна?

Во времена нашего детства родители говорили, что разбивать ртутный градусник крайне опасно. И действительно, считалось, что пары ртути вызывают тяжелые отравления вплоть до смерти. Такие истории стали вызывать страх и тревогу у детей. Да и взрослые часто переживали панику, столкнувшись с проблемой.

Но давайте посмотрим правде в глаза: хотя ртуть является токсичным веществом, сама ситуация далеко не такая драматичная, как принято считать. Чтобы реально отравиться парами ртути, необходим значительный контакт с ними на протяжении длительного периода времени.

Насколько опасна ситуация?

Сам факт повреждения стеклянного корпуса и вытекания небольшого количества ртути не представляет серьезной угрозы вашему здоровью сразу же. Для обычного жилого помещения критического риска нет, но меры предосторожности соблюдать все-таки стоит.

Почему же ртуть считается ядовитой? Дело в том, что испарение жидкого металла образует опасные пары, способные накапливаться в легких и постепенно наносить ущерб нервной системе и другим органам. Именно поэтому при контакте с ртутью надо исключить вероятность попадания паров внутрь организма.

Что делать, если разбился ртутный градусник?

Самое важное правило здесь — сохранять спокойствие и придерживаться определенных шагов:

  • Проветрите помещение, чтобы снизить концентрацию паров ртути в воздухе.

  • Используйте плотную бумагу или картон, собирая шарики ртути влажными ватными палочками или резиновыми перчатками. Нельзя собирать пылесосом!

  • Поместите собранную ртуть и использованные инструменты в герметичный контейнер или банку с плотной крышкой.

  • Промойте место сбора раствором марганцовки или мыльно-содовым раствором, чтобы нейтрализовать остатки ртути.

  • Узнайте, куда сдавать отработанный материал, и следуйте инструкциям службы утилизации опасных отходов.

Когда разбитый градусник действительно представляет опасность?

Градусник содержит небольшие дозы металлической ртути, которая при комнатной температуре превращается в ядовитые пары. Хотя обычный бытовой медицинский термометр имеет лишь небольшую массу ртути (около 1-2 грамма), неправильное обращение с ним может создать угрозу здоровью.

Опасность проявляется тогда, когда мелкие капли ртути долго остаются незамеченными или попадают в труднодоступные места, откуда испаряющиеся пары медленно распространяются по помещению. Чем дольше продолжается этот процесс, тем выше концентрация вредных паров в воздухе, что увеличивает риск интоксикации.

Особенно неблагоприятна ситуация, если разбитый градусник обнаружен поздно, или осколки и капли ртути были неправильно собраны и выброшены обычным способом, например, в мусорное ведро или канализацию. Тогда существует реальный риск постепенного накопления токсичных соединений в помещении.

Также особую осторожность следует проявлять людям с ослабленным иммунитетом, пожилым гражданам, беременным женщинам и маленьким детям, чьи организмы особенно уязвимы к воздействию тяжелых металлов.

Симптомы отравления ртутью

Симптомы острого отравления проявляются достаточно ярко и включают головную боль, головокружение, слабость, тошноту, металлический привкус во рту, затрудненное дыхание и повышенную температуру тела. Хроническое воздействие небольших доз паров ртути вызывает утомляемость, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, раздражительность и нервозность.

Читайте нас также:
#безопасность #отравление #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео