Разбившийся ртутный градусник — тема, окруженная множеством слухов и страхов. Каждый взрослый помнит детские страшилки родителей и бабушек о смертельной опасности разбитого градусника. Действительно ли ситуация настолько серьезна?

Во времена нашего детства родители говорили, что разбивать ртутный градусник крайне опасно. И действительно, считалось, что пары ртути вызывают тяжелые отравления вплоть до смерти. Такие истории стали вызывать страх и тревогу у детей. Да и взрослые часто переживали панику, столкнувшись с проблемой.

Но давайте посмотрим правде в глаза: хотя ртуть является токсичным веществом, сама ситуация далеко не такая драматичная, как принято считать. Чтобы реально отравиться парами ртути, необходим значительный контакт с ними на протяжении длительного периода времени.

Насколько опасна ситуация?

Сам факт повреждения стеклянного корпуса и вытекания небольшого количества ртути не представляет серьезной угрозы вашему здоровью сразу же. Для обычного жилого помещения критического риска нет, но меры предосторожности соблюдать все-таки стоит.

Почему же ртуть считается ядовитой? Дело в том, что испарение жидкого металла образует опасные пары, способные накапливаться в легких и постепенно наносить ущерб нервной системе и другим органам. Именно поэтому при контакте с ртутью надо исключить вероятность попадания паров внутрь организма.

Что делать, если разбился ртутный градусник?

Самое важное правило здесь — сохранять спокойствие и придерживаться определенных шагов:

Проветрите помещение, чтобы снизить концентрацию паров ртути в воздухе.

Используйте плотную бумагу или картон, собирая шарики ртути влажными ватными палочками или резиновыми перчатками. Нельзя собирать пылесосом!

Поместите собранную ртуть и использованные инструменты в герметичный контейнер или банку с плотной крышкой.

Промойте место сбора раствором марганцовки или мыльно-содовым раствором, чтобы нейтрализовать остатки ртути.

Узнайте, куда сдавать отработанный материал, и следуйте инструкциям службы утилизации опасных отходов.

Когда разбитый градусник действительно представляет опасность?

Градусник содержит небольшие дозы металлической ртути, которая при комнатной температуре превращается в ядовитые пары. Хотя обычный бытовой медицинский термометр имеет лишь небольшую массу ртути (около 1-2 грамма), неправильное обращение с ним может создать угрозу здоровью.

Опасность проявляется тогда, когда мелкие капли ртути долго остаются незамеченными или попадают в труднодоступные места, откуда испаряющиеся пары медленно распространяются по помещению. Чем дольше продолжается этот процесс, тем выше концентрация вредных паров в воздухе, что увеличивает риск интоксикации.

Особенно неблагоприятна ситуация, если разбитый градусник обнаружен поздно, или осколки и капли ртути были неправильно собраны и выброшены обычным способом, например, в мусорное ведро или канализацию. Тогда существует реальный риск постепенного накопления токсичных соединений в помещении.

Также особую осторожность следует проявлять людям с ослабленным иммунитетом, пожилым гражданам, беременным женщинам и маленьким детям, чьи организмы особенно уязвимы к воздействию тяжелых металлов.

Симптомы отравления ртутью

Симптомы острого отравления проявляются достаточно ярко и включают головную боль, головокружение, слабость, тошноту, металлический привкус во рту, затрудненное дыхание и повышенную температуру тела. Хроническое воздействие небольших доз паров ртути вызывает утомляемость, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, раздражительность и нервозность.