Процесс старения кожи — это генетически запрограммированный физиологический процесс, при котором снижается активность фибробластов — клеток дермы, отвечающих за синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. В результате кожа теряет упругость и плотность.

Хотя полностью остановить генетические процессы невозможно, на старение влияют внешние факторы, которые могут либо ускорять, либо замедлять этот процесс.

Основные причины преждевременного старения в СССР

Хронический стресс и недосып Женщины много работали в сложных условиях, что вызывало постоянный стресс. Во время стресса организм вырабатывает кортизол, который:

Стимулирует чрезмерную продукцию кожного сала, вызывая воспаления и высыпания;

Сужает сосуды, ухудшая питание кожи и замедляя обменные процессы;

Делает цвет лица тусклым, кожу более чувствительной и подверженной покраснениям.

Воздействие внешней среды

Частый контакт с холодной водой;

Работа с агрессивной бытовой химией;

Отсутствие защиты от мороза и ультрафиолета.

Эти факторы повреждали гидролипидный барьер кожи, её естественную защиту, что приводило к сухости, шелушению, неровному тону и повышенной чувствительности.

Ограниченный уход и косметика

Доступ к профессиональным средствам был минимален.

Популярны были домашние маски (сметана, огурец, кефир) и скрабы (кофейные), которые давали кратковременный эффект и могли раздражать кожу.

(сметана, огурец, кефир) и скрабы (кофейные), которые давали кратковременный эффект и могли раздражать кожу. Кремы прошлого (детские, ланолиновые) увлажняли, но из-за плотной текстуры часто вызывали высыпания и не содержали активных компонентов для замедления старения.

Современный уход vs уход в СССР

Сегодня женщины имеют доступ к современным средствам, которые действительно замедляют старение:

SPF-защита предотвращает фотостарение и разрушение коллагена;

предотвращает фотостарение и разрушение коллагена; Антиоксиданты (витамин C, ниацинамид) защищают кожу от свободных радикалов;

(витамин C, ниацинамид) защищают кожу от свободных радикалов; Ретинол и пептиды восстанавливают кожу и активируют фибробласты;

восстанавливают кожу и активируют фибробласты; Профессиональные процедуры, такие как биоревитализация и мезотерапия, поддерживают глубокие слои кожи.

Кроме того, современная медицина и косметология позволяют контролировать здоровье кожи через анализы, комплексные чек-апы и персонализированные рекомендации.

Итог

Женщины в СССР выглядели старше из-за совокупности факторов: постоянного стресса, неблагоприятных условий труда, ограниченного ухода и недостатка эффективных косметических средств. Сегодня благодаря современным технологиям и косметике кожа женщин выглядит моложе, несмотря на стрессовые условия.

Источник