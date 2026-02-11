Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Женщины СССР vs сегодня: факторы, влияющие на старение кожи 0 349

Люблю!
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщины СССР vs сегодня: факторы, влияющие на старение кожи

Процесс старения кожи — это генетически запрограммированный физиологический процесс, при котором снижается активность фибробластов — клеток дермы, отвечающих за синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. В результате кожа теряет упругость и плотность.

Хотя полностью остановить генетические процессы невозможно, на старение влияют внешние факторы, которые могут либо ускорять, либо замедлять этот процесс.

Основные причины преждевременного старения в СССР

  1. Хронический стресс и недосып

    Женщины много работали в сложных условиях, что вызывало постоянный стресс. Во время стресса организм вырабатывает кортизол, который:

  • Стимулирует чрезмерную продукцию кожного сала, вызывая воспаления и высыпания;
  • Сужает сосуды, ухудшая питание кожи и замедляя обменные процессы;
  • Делает цвет лица тусклым, кожу более чувствительной и подверженной покраснениям.
  1. Воздействие внешней среды
  • Частый контакт с холодной водой;
  • Работа с агрессивной бытовой химией;
  • Отсутствие защиты от мороза и ультрафиолета.

Эти факторы повреждали гидролипидный барьер кожи, её естественную защиту, что приводило к сухости, шелушению, неровному тону и повышенной чувствительности.

  1. Ограниченный уход и косметика
  • Доступ к профессиональным средствам был минимален.
  • Популярны были домашние маски (сметана, огурец, кефир) и скрабы (кофейные), которые давали кратковременный эффект и могли раздражать кожу.
  • Кремы прошлого (детские, ланолиновые) увлажняли, но из-за плотной текстуры часто вызывали высыпания и не содержали активных компонентов для замедления старения.

Современный уход vs уход в СССР

Сегодня женщины имеют доступ к современным средствам, которые действительно замедляют старение:

  • SPF-защита предотвращает фотостарение и разрушение коллагена;
  • Антиоксиданты (витамин C, ниацинамид) защищают кожу от свободных радикалов;
  • Ретинол и пептиды восстанавливают кожу и активируют фибробласты;
  • Профессиональные процедуры, такие как биоревитализация и мезотерапия, поддерживают глубокие слои кожи.

Кроме того, современная медицина и косметология позволяют контролировать здоровье кожи через анализы, комплексные чек-апы и персонализированные рекомендации.

Итог

Женщины в СССР выглядели старше из-за совокупности факторов: постоянного стресса, неблагоприятных условий труда, ограниченного ухода и недостатка эффективных косметических средств. Сегодня благодаря современным технологиям и косметике кожа женщин выглядит моложе, несмотря на стрессовые условия.

Источник

Читайте нас также:
#косметология #уход за кожей #вредные привычки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео