Бронза Олимпиады и личная драма: норвежский биатлонист Стурла Легрейд признался в измене

Люблю!
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бронза Олимпиады и личная драма: норвежский биатлонист Стурла Легрейд признался в измене
ФОТО: depositphotos

Девушка спортсмена отказалась принимать его извинения.

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 километров на Зимней Олимпиаде 2026 в Италии. 28-летний спортсмен, впервые поднявшийся на олимпийский пьедестал, высказался не только о своем выступлении, но и о личной жизни.

В интервью местному телевидению он признался, что три месяца назад изменил девушке, которую называл главной любовью своей жизни. По словам Стурлы, о случившемся она узнала неделю назад, и этот период стал для него самым тяжелым. Биатлонист подчеркнул, что в последние дни мысли о своей ошибке отодвинули спорт на второй план. Интервью норвежского спортсмена быстро разошлось по мировым медиа и стало вирусным.

В гонке Легрейд уступил соотечественнику Йохану-Олаву Ботну, завоевавшему золото, и французу Эрику Перро, ставшему вторым. Уже в микст-зоне норвежец извинился перед Ботном за то, что его признание в измене отвлекло внимание от победы чемпиона. Позже спортсмен допустил, что, возможно, выбрал не самое подходящее время для подобных откровений.

Бывшая возлюбленная биатлониста, пожелавшая сохранить анонимность, сообщила местным СМИ, что не готова принять извинения. По ее словам, оказаться в центре международного внимания из-за личной истории было для нее болезненно, и она не выбирала такой публичности.

#олимпиада #биатлон #интервью #спорт #измена #извинения
