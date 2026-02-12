Артист мучился не только от прогрессирующего недуга, но и из-за собственной беспомощности. В последний год он уже не мог заботиться о жене и своих шестерых детях.

Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона», скончался в возрасте на 49-м году жизни. О смерти артиста сообщили его родные.

Фото: соцсети.

«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Многое еще предстоит рассказать о его пожеланиях, любви к человечеству и этому времени. Эти дни еще настанут. А сейчас мы просим о мире и уединении, пока мы скорбим по нашему любимому мужу, отцу, сыну, брату и другу», — говорится в заявлении семьи.

Диагноз актеру поставили три года назад. При этом Ван Дер Бик вел здоровый образ жизни: занимался спортом, питался органическими продуктами, практиковал моржевание и регулярно ходил в сауну. О болезни он рассказал публично только спустя год. Чтобы собрать средства на лечение, актёр провел аукцион, на котором распродал личные памятные вещи, накопленные за годы карьеры, и продолжал работать, несмотря на ухудшающееся состояние.

В свой 48-й день рождения Джеймс признавался, что пережил самый тяжелый год своей жизни. Состояние стремительно ухудшалось. Он рассказал, что в юности определял себя прежде всего через профессию, но это не приносило ему удовлетворения. Позже он нашел другие, более важные роли: любящего мужа, отца, кормильца. Однако болезнь и лечение отняли у него эти возможности.

Фото: соцсети.

«Но все определения, которые так глубоко меня волновали, были у меня отняты. Я больше не мог быть мужем, который помогал жене. Я больше не мог быть отцом и забирать детей из школы, укладывать их спать и быть рядом с ними. Я не мог быть кормильцем, потому что не работал. Я даже не мог быть садоводом, потому что не было сил обрезать деревья в срок», — поделился актер.

Путем самопознания и медитации Ван Дер Бик смог принять себя и понять, что достоин любви — Божьей и своей собственной. Этими словами он обратился ко всем, кто столкнулся с тяжелыми болезнями: «И то же самое относится к вам. „Я достоин любви“. Потому что вы достойны».

Звезда сериала «Бухта Доусона» умер в хосписе, последние несколько дней перед уходом он был без сознания. Инсайдер, приближенный к семье покойного, в беседе с Daily Mail сообщил, что тот выглядел максимально истощенным из-за пожиравшей его изнутри болезни. «Джеймс провел в хосписе несколько недель и был очень худым, когда скончался», — сказал источник. — Он большую часть времени лежал в постели, потому что был очень слаб и ничего не ел".

Семья все время была рядом с Джеймсом, у его постели. Супруге актера, Кимберли, и его детям было неимоверно тяжело наблюдать, как некогда энергичный и полный сил глава семьи угасает. У Ван Дер Бика осталось шестеро наследников: Оливия, 15 лет, Джошуа, 13 лет, Аннабель, 12 лет, Эмилия, 9 лет, Гвендолин, 7 лет, и Джеремия, 4 года. После отъезда из Лос-Анджелеса в 2020 году семья проживала на ранчо недалеко от Остина, штат Техас. До болезни артист был основным кормильцем в семье, а потому с финансами в семье в последние годы было туго. Жена Джеймса вынуждена была объявить благотворительный сбор на лечение супруга, а сам он распродавал свои памятные вещи, чтобы выручить хотя бы небольшую сумму.

Фото: соцсети.

За две недели до ухода, Ван Дер Бик опубликовал одно из последних своих фото. Он снялся с 12-летней дочкой Аннабель. Он выглядел пугающе худым, но рядом с наследницей глаза его по-прежнему светились счастьем.

Популярность к актеру пришла в конце 1990-х после выхода подростковой драмы «Бухта Доусона». На его счету также роли в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Закон и порядок» и в комедии «Очень страшное кино».