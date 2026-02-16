Эти блины без муки стали настоящим фаворитом на Масленицу: они тонкие, эластичные, почти прозрачные и совсем не рвутся. Основой служит крахмал и большое количество яиц, что создаёт эффект «тысячи блинов». Начинка из творога делает их особенно вкусными и ароматными.