Эти блины без муки стали настоящим фаворитом на Масленицу: они тонкие, эластичные, почти прозрачные и совсем не рвутся. Основой служит крахмал и большое количество яиц, что создаёт эффект «тысячи блинов». Начинка из творога делает их особенно вкусными и ароматными.
Ингредиенты для блинов:
- Яйца — 10 шт.
- Сахар — 50 г
- Соль — щепотка
- Ванилин или ванильный сахар — по вкусу
- Крахмал — 150 г
- Молоко — 1 л
- Вода — до 100 мл (по необходимости)
- Растительное масло — 30 мл
Ингредиенты для начинки:
- Творог — 1 кг
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 100–200 г
- Ванилин или ванильный сахар — по вкусу
- Цедра цитрусовых, изюм или сухофрукты — по желанию
Ингредиенты для запекания:
- Сливочное масло, растопленное — 100–200 г
Приготовление теста:
- В большую миску разбить яйца, добавить сахар, соль и ванилин. Перемешать венчиком до однородности.
- Добавить крахмал и перемешать быстро, чтобы избежать комочков. При необходимости пробить блендером.
- Влить молоко, при необходимости немного воды, в конце добавить растительное масло. Тесто должно быть очень жидким, почти как молоко.
- Оставить на 15 минут, чтобы крахмал стабилизировал структуру.
Жарка блинов:
- Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать маслом перед первым блином.
- Перед каждой порцией тесто перемешивать.
- Выливать тесто тонким слоем и жарить до лёгкой золотистости, быстро переворачивать.
- Готовые блины складывать стопкой и накрывать, чтобы они оставались мягкими.
Приготовление начинки:
- В миску положить творог, добавить яйца, сахар и ванилин.
- Размять до однородности.
- По желанию добавить цедру или сухофрукты.
Формирование и запекание:
- Блины разрезать стопкой пополам.
- На каждую половинку выложить начинку, завернуть края и сформировать тонкие блинчики.
- Выложить в форму в два слоя, каждый слой щедро смазать растопленным сливочным маслом.
- Накрыть фольгой и запекать при 160 °C в течение 1 часа, фольгу не снимать.
Готовые блины получаются мягкими, ароматными и идеально сочетаются со сгущёнкой или сметаной.
