Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Блины «1000» без муки: идеальный рецепт на Масленицу

Эти блины без муки стали настоящим фаворитом на Масленицу: они тонкие, эластичные, почти прозрачные и совсем не рвутся. Основой служит крахмал и большое количество яиц, что создаёт эффект «тысячи блинов». Начинка из творога делает их особенно вкусными и ароматными.

Ингредиенты для блинов:

  • Яйца — 10 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Соль — щепотка
  • Ванилин или ванильный сахар — по вкусу
  • Крахмал — 150 г
  • Молоко — 1 л
  • Вода — до 100 мл (по необходимости)
  • Растительное масло — 30 мл

Ингредиенты для начинки:

  • Творог — 1 кг
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100–200 г
  • Ванилин или ванильный сахар — по вкусу
  • Цедра цитрусовых, изюм или сухофрукты — по желанию

Ингредиенты для запекания:

  • Сливочное масло, растопленное — 100–200 г

Приготовление теста:

  1. В большую миску разбить яйца, добавить сахар, соль и ванилин. Перемешать венчиком до однородности.
  2. Добавить крахмал и перемешать быстро, чтобы избежать комочков. При необходимости пробить блендером.
  3. Влить молоко, при необходимости немного воды, в конце добавить растительное масло. Тесто должно быть очень жидким, почти как молоко.
  4. Оставить на 15 минут, чтобы крахмал стабилизировал структуру.

Жарка блинов:

  1. Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать маслом перед первым блином.
  2. Перед каждой порцией тесто перемешивать.
  3. Выливать тесто тонким слоем и жарить до лёгкой золотистости, быстро переворачивать.
  4. Готовые блины складывать стопкой и накрывать, чтобы они оставались мягкими.

Приготовление начинки:

  1. В миску положить творог, добавить яйца, сахар и ванилин.
  2. Размять до однородности.
  3. По желанию добавить цедру или сухофрукты.

Формирование и запекание:

  1. Блины разрезать стопкой пополам.
  2. На каждую половинку выложить начинку, завернуть края и сформировать тонкие блинчики.
  3. Выложить в форму в два слоя, каждый слой щедро смазать растопленным сливочным маслом.
  4. Накрыть фольгой и запекать при 160 °C в течение 1 часа, фольгу не снимать.

Готовые блины получаются мягкими, ароматными и идеально сочетаются со сгущёнкой или сметаной.

Источник: источник

#блины #кулинария #масленица #творог #тесто #еда
Оставить комментарий

