Уже на этой неделе – с 19 по 21 февраля – в выставочном центре на Кипсале состоится самое значимое событие в сфере образования – выставка Skola 2026. Она предложит обширную информацию о возможностях обучения в Латвии и за рубежом, карьерном росте и профессиональном совершенствовании. Важно – выставка Skola впервые пройдет с четверга по субботу!

Высшее образование

В течение трех дней на выставке представители государственных и частных вузов расскажут о правилах приема, новых учебных программах на 2026–2027 учебный год, бюджетных местах, вступительных экзаменах, возможностях обмена, стажировок и дальнейшей карьеры. Посетите выставку и пообщайтесь с преподавателями и студентами таких учебных заведений, как Рижский технический университет, Рижский университет Страдиня, Латвийский университет биологических наук и технологий, Высшая школа бизнеса Turība, Высшая школа бизнеса, искусств и технологий RISEBA, Рижская высшая школа экономики, Банковская школа Латвийского университета, Видземская высшая школа, Рижская юридическая высшая школа, Институт транспорта и связи, Рижский институт аэронавигации, Даугавпилсский университет и др.

Профессиональное образование

С преимуществами профессионального образования, которое можно получить после 9 класса и после окончания средней школы на Кипсале познакомят техникумы, профессиональные средние школы и отдельные колледжи. Среди участников будут Рижский колледж менеджмента, Международная школа науки и технологий РТУ, Олайнский колледж технологий РТУ, Морская школа Латвийской морской академии РТУ, Лиепайский морской колледж RTU, Лиепайский государственный техникум, Рижская музыкальная средняя школа Язепа Мединя, Рижский государственный техникум, Рижский техникум стиля и моды, Рижский технический колледж, Профессиональная средняя школа Оскара Калпака, Морской колледж Новиконтас, Рижский строительный колледж, Колледж пожарной безопасности и гражданской защиты, Колледж государственной пограничной службы, Колледж государственной полиции и другие.

Образование за границей

Те, кто еще сомневается насчет обучения в Латвии, на выставке Skola 2026 смогут проконсультироваться с иностранными специалистами и представителями в области образования. Узнать о различных возможностях обучения за рубежом, а также получить ценную информацию о сдаче международных языковых экзаменов и рекомендации по процессу подготовки. Ознакомиться с предложениями Университета Витаутаса Дижа, Таллиннского технического университета, Тартуского колледжа здравоохранения, Эстонского университета наук о жизни, Тартуского университета и других учебных заведений соседних стран.

Любое учебное заведение в Латвии

На стенде Государственного агентства по развитию образования (VIAA) можно будет проконсультироваться по поводу национальной базы данных образовательных возможностей NIID.lv. Если вы не можете найти нужную программу, в этой базе данных доступна информация обо всех образовательных возможностях, предлагаемых учебными заведениями Латвии. В ней собрана информация о программах высшего образования, профессионального среднего образования, общего образования, а также музыкальных и художественных школ. Также можно ознакомиться с ресурсом Profesijupasaule.lv , где можно узнать о различных профессиях, рабочей среде и возможностях обучения.

Программы для получения опыта

На стенде VIAA расскажут о возможностях программы Erasmus+, которая предлагает варианты обучения для школьников, студентов профессиональных учебных заведений, взрослым, педагогам и персоналу, а также международное сотрудничество в области общего, профессионального, высшего образования. На стенде «Время для молодежи» можно будет ознакомиться с различными программами неформального образования, созданными с целью оказания поддержки детям и молодежи из различных социальных групп.

Акция Kāp kopā ar Skolu!

Впервые в истории выставки состоится символическая акция Kāp kopā ar Skolu! Все желающие приглашаются на открытие акции, которое состоится 19 февраля в 11:00 в вестибюле Выставочного центра. В праздничной и вдохновляющей атмосфере ректоры вузов разместят на объекте «Лестница жизни» символические предметы, которые раскроют приоритеты, вызовы и планы на будущее их вузов на 2026 год. Каждый предмет будет как рассказ о развитии, амбициях и видении образования завтрашнего дня. Мероприятие также посетят известные личности и инфлюенсеры. Приходите, станьте свидетелем момента открытия и сделайте свой первый шаг по «Лестнице жизни»!

«Примерить» профессию

Чтобы молодые люди могли получить представление о различных профессиях и открыть для себя что-то совершенно новое, участники выставки подготовили различные мероприятия. Например, на стендах Государственного колледжа пограничной службы, Государственного колледжа полиции, пожарной безопасности и гражданской защиты можно опробовать профессиональную технику и экипировку. На стенде Медицинского колледжа Страдиня Латвийского университета с помощью муляжей можно будет принять участие в симуляционных ситуациях и под наблюдением преподавателей выполнить экстренные процедуры – сердечно-легочную реанимацию и интубацию трахеи. На стенде РСУ можно будет выполнить медицинские манипуляции, в том числе почувствовать себя в роли стоматолога, сверля и пломбируя зубы. Посетите выставку и попробуйте различные профессии!

Консультации о карьере

Чтобы облегчить принятие решения о дальнейшем образовании, Латвийская ассоциация поддержки карьерного развития предложит молодым людям посетить консультации специалистов по карьере. Они помогут молодым людям осознать свои сильные стороны – таланты, интересы, способности и навыки – и оценить профессии и направления образования, в которых их можно наилучшим образом развить и реализовать.

Различные мероприятия

Наряду с обширной экспозицией на Кипсале будут проходить различные мероприятия как для молодежи, так и для взрослых. С 19 по 21 февраля на сцене StartSchool и Datorium пройдут дискуссии, мастер-классы и рассказы об опыте как от профессионалов отрасли, так и от молодежи. Они продемонстрируют способы начала работы в сфере ИТ и стартапов. 20 февраля на мероприятии «Время молодежи», которое состоится в конференц-зале № 3, можно будет узнать, как укрепить молодежные самоуправления и организации как реальные платформы соучастия – места, где молодежь имеет возможность не только высказывать свое мнение, но и реализовывать идеи и проявлять инициативу.

Подробную программу мероприятий смотрите: https://ej.uz/skola26prog

Следите за новостями также в социальных сетях:

Facebook.com/izstade.skola

Instagram.com/izstade_skola

Tiktok.com/@izstade_skola

Время работы:

19–21 февраля 10.00–17.00