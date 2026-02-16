Февраль и начало марта многие ощущают как период хронической усталости, апатии и сонливости. Причина не только в недостатке мотивации – за упадком сил стоят сезонные гормональные колебания и дефицит витамина D. Разбираемся, какие процессы влияют на энергию и как помочь организму пережить «зимнюю слабость».
Почему мы чувствуем усталость перед весной
К этому моменту организм долго живет в условиях короткого светового дня, сухого воздуха, сбитого режима сна и питания. Эти факторы напрямую влияют на выработку мелатонина, циркадные ритмы кортизола, работу щитовидной железы и уровень витамина D, что снижает общий энергетический тонус.
Мелатонин: гормон темноты
Мелатонин помогает организму замедляться и восстанавливаться. Зимой и ранней весной темноты становится больше – поздние рассветы и пасмурная погода удлиняют выработку гормона, что проявляется утренней сонливостью, желанием доспать и тяжестью в голове.
Кортизол: энергия и стресс
Кортизол регулирует бодрствование, давление, уровень глюкозы и реакцию на нагрузку. К концу зимы его утренний пик снижается из-за хронического недосыпа и дефицита света. В результате появляется вялость, падает концентрация, а к вечеру сил почти не остается.
Щитовидная железа: скрытые сезонные колебания
Показатели ТТГ и тиреоидных гормонов зимой могут быть выше среднего. Даже без заболеваний щитовидки это усиливает вялость, заторможенность и ощущение холода. Часто именно в этот период люди впервые обращают внимание на её состояние.
Витамин D: гормоноподобный фактор энергии
Низкий уровень витамина D в феврале–марте усиливает усталость. Этот витамин регулирует гормоны и поддерживает иммунитет. Его дефицит можно проверить анализом и скорректировать под контролем врача.
Как облегчить весеннюю усталость
- Стабилизируйте режим сна и подъема, даже в выходные.
- Чаще проводите время на дневном свете: открывайте шторы и гуляйте.
- Пересмотрите питание на предмет дефицитов, а не только калорийности.
- Проверьте уровень витамина D при длительной усталости.
- Снижайте физическую и эмоциональную перегрузку.
Когда нужно обратиться к врачу
- Усталость не проходит несколько недель, несмотря на сон и отдых.
- Постоянная зябкость при комфортной температуре.
- Необъяснимое изменение веса.
- Нарушения сна: трудности с засыпанием или ранние пробуждения.
- Постоянные перепады настроения и снижение концентрации.
- Привычные нагрузки даются значительно тяжелее.
