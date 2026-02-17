Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Свечи, океан и тайный спутник: романтический отдых Алсу взбудоражил Сеть 0 436

Люблю!
Дата публикации: 17.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Свечи, океан и тайный спутник: романтический отдых Алсу взбудоражил Сеть
ФОТО: Instagram

Алсу отправилась в «летний» отпуск в самый разгар февраля. Певица порадовала фанатов новыми фото с океана и спровоцировала подозрения в романе.

Алсу устроила себе летний отпуск. Она улетела в теплые края, и, как полагают поклонники звезды, проводит там время вовсе не в гордом одиночестве.

Участница «Евровидения» опубликовала новые ночные фотографии в блоге. Алсу позировала в сверкающем длинном платье бледно-голубого цвета. Исполнительница сменила прическу — она обзавелась игривыми кудряшками, которые омолодили певицу еще лет на десять. Артистку сфотографировали на песке, где также стояли зажженные свечи. «Океан, пальмы, песок, кудряшки и платье. Идеально», — подписала пост звезда.

alsu.jpg

Соцсети.

Фолловеры заподозрили «неладное», ведь снимки явно намекают на романтический подтекст. Многим стало интересно, кто же делал эти ночные и томные фотографии. Однако пока что Алсу держит интригу.

«В чем секрет? Как можно быть молодой всегда?», «Скромность Алсу поражает. Когда все в купальниках, она всегда прикрыта», «Русалочка Алсу! Как ты прекрасна», «А кто фотограф? Очень интересно!», «Платье улет, очень красивая Алсу», — написали фанаты знаменитости.

Певица стала официально свободна в августе 2024 года. Она расторгла многолетний и якобы эталонный брак с Яном Абрамовым, от которого родила троих наследников. Причиной разрыва стала неверность бизнесмена. Предположительно, он крутил любовь с Анастасией Решетовой.

Ранее стало известно, что за Алсу ухаживает мужчина, который моложе неё на четыре года. Инсайдер сообщал, что вместе с загадочным мужчиной певица провела часть новогодних каникул в Дубае. «Её часто видели в местных ресторанах с высоким блондином», — рассказал источник.

Читайте нас также:
#мода #развод #instagram #отношения #отпуск #певица #знаменитости #романтика #слухи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео