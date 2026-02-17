Алсу отправилась в «летний» отпуск в самый разгар февраля. Певица порадовала фанатов новыми фото с океана и спровоцировала подозрения в романе.

Алсу устроила себе летний отпуск. Она улетела в теплые края, и, как полагают поклонники звезды, проводит там время вовсе не в гордом одиночестве.

Участница «Евровидения» опубликовала новые ночные фотографии в блоге. Алсу позировала в сверкающем длинном платье бледно-голубого цвета. Исполнительница сменила прическу — она обзавелась игривыми кудряшками, которые омолодили певицу еще лет на десять. Артистку сфотографировали на песке, где также стояли зажженные свечи. «Океан, пальмы, песок, кудряшки и платье. Идеально», — подписала пост звезда.

Соцсети.

Фолловеры заподозрили «неладное», ведь снимки явно намекают на романтический подтекст. Многим стало интересно, кто же делал эти ночные и томные фотографии. Однако пока что Алсу держит интригу.

«В чем секрет? Как можно быть молодой всегда?», «Скромность Алсу поражает. Когда все в купальниках, она всегда прикрыта», «Русалочка Алсу! Как ты прекрасна», «А кто фотограф? Очень интересно!», «Платье улет, очень красивая Алсу», — написали фанаты знаменитости.

Певица стала официально свободна в августе 2024 года. Она расторгла многолетний и якобы эталонный брак с Яном Абрамовым, от которого родила троих наследников. Причиной разрыва стала неверность бизнесмена. Предположительно, он крутил любовь с Анастасией Решетовой.

Ранее стало известно, что за Алсу ухаживает мужчина, который моложе неё на четыре года. Инсайдер сообщал, что вместе с загадочным мужчиной певица провела часть новогодних каникул в Дубае. «Её часто видели в местных ресторанах с высоким блондином», — рассказал источник.