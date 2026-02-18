Хотите попробовать Турцию на вкус, не покидая кухни? Лахмаджун — тонкое тесто, ароматная мясная начинка с овощами и специями, завернутое в рулет и поданное с лимоном — идеальный способ ощутить атмосферу восточного стритфуда. Лахмаджун часто называют турецкой пиццей, но по духу и подаче он ближе к уличной еде: его сворачивают рулетом и добавляют свежие овощи и зелень.

Ингредиенты:

250 г теплой воды

15 г сахара

24 г свежих или 8 г сухих дрожжей

420 г муки

12 г соли

25 г растительного масла

400 г фарша

2 небольших болгарских перца

1 крупная или 2 небольшие луковицы

4 зубчика чеснока

3 небольших или 2 средних помидора

пучок петрушки или кинзы

10 г соли

1 чл паприки

70 г томатной пасты

Кориандр, острый перец по желанию

Для подачи: помидоры, лук, зелень, лимон

Тесто: простое и очень тонкое

Основа лахмаджуна — классическое дрожжевое тесто. В тёплой воде растворяют сахар и дрожжи. После полного растворения добавляют несколько ложек муки и перемешивают до консистенции жидкой сметаны.

Опару оставляют в тёплом месте примерно на 20 минут — за это время она увеличивается в 2–2,5 раза. Затем всыпают оставшуюся муку и замешивают тесто вручную или в планетарном миксере.

Когда тесто станет гладким и эластичным, добавляют соль и растительное масло, вымешивают ещё около 5 минут. Тесто накрывают плёнкой и оставляют в тёплом месте на 1–1,5 часа до увеличения в объёме вдвое.

Начинка: сочная и ароматная

Классический лахмаджун готовят с говяжьим фаршем, но допустимы и другие варианты. Овощи — лук, болгарский перец, чеснок, помидоры и зелень — измельчают очень мелко.

В фарш добавляют овощи, соль, специи, томатную пасту. Начинка должна быть достаточно жидкой, чтобы легко распределяться по тесту. При необходимости добавляют немного тёплой воды.

Формирование и выпечка

Тесто делят на равные части (например, 9 кусочков по 75–80 г), округляют и дают отдохнуть под плёнкой 5–10 минут. Раскатывают в очень тонкий пласт (≈1 мм), выкладывают 1,5–2 ст. л. начинки и равномерно распределяют.

Духовку разогревают до максимума (≈250 °C), выпекают лахмаджуны на противне или камне 6–8 минут, пока края не подрумянятся, а тесто полностью не пропечётся.

Подача: важная часть вкуса

Горячий лахмаджун дополняют свежими овощами: нарезанными помидорами, луком, листьями салата и зеленью. Сверху сбрызгивают лимонным соком и сворачивают рулетом.

Блюдо получается сочным, ароматным и максимально приближенным к турецкому уличному вкусу. Тонкое тесто, правильная начинка и высокая температура делают лахмаджун любимым у всех, кто попробует его хотя бы один раз.

