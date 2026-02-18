Хотите попробовать Турцию на вкус, не покидая кухни? Лахмаджун — тонкое тесто, ароматная мясная начинка с овощами и специями, завернутое в рулет и поданное с лимоном — идеальный способ ощутить атмосферу восточного стритфуда. Лахмаджун часто называют турецкой пиццей, но по духу и подаче он ближе к уличной еде: его сворачивают рулетом и добавляют свежие овощи и зелень.
Ингредиенты:
- 250 г теплой воды
- 15 г сахара
- 24 г свежих или 8 г сухих дрожжей
- 420 г муки
- 12 г соли
- 25 г растительного масла
- 400 г фарша
- 2 небольших болгарских перца
- 1 крупная или 2 небольшие луковицы
- 4 зубчика чеснока
- 3 небольших или 2 средних помидора
- пучок петрушки или кинзы
- 10 г соли
- 1 чл паприки
- 70 г томатной пасты
- Кориандр, острый перец по желанию
- Для подачи: помидоры, лук, зелень, лимон
Тесто: простое и очень тонкое
Основа лахмаджуна — классическое дрожжевое тесто. В тёплой воде растворяют сахар и дрожжи. После полного растворения добавляют несколько ложек муки и перемешивают до консистенции жидкой сметаны.
Опару оставляют в тёплом месте примерно на 20 минут — за это время она увеличивается в 2–2,5 раза. Затем всыпают оставшуюся муку и замешивают тесто вручную или в планетарном миксере.
Когда тесто станет гладким и эластичным, добавляют соль и растительное масло, вымешивают ещё около 5 минут. Тесто накрывают плёнкой и оставляют в тёплом месте на 1–1,5 часа до увеличения в объёме вдвое.
Начинка: сочная и ароматная
Классический лахмаджун готовят с говяжьим фаршем, но допустимы и другие варианты. Овощи — лук, болгарский перец, чеснок, помидоры и зелень — измельчают очень мелко.
В фарш добавляют овощи, соль, специи, томатную пасту. Начинка должна быть достаточно жидкой, чтобы легко распределяться по тесту. При необходимости добавляют немного тёплой воды.
Формирование и выпечка
Тесто делят на равные части (например, 9 кусочков по 75–80 г), округляют и дают отдохнуть под плёнкой 5–10 минут. Раскатывают в очень тонкий пласт (≈1 мм), выкладывают 1,5–2 ст. л. начинки и равномерно распределяют.
Духовку разогревают до максимума (≈250 °C), выпекают лахмаджуны на противне или камне 6–8 минут, пока края не подрумянятся, а тесто полностью не пропечётся.
Подача: важная часть вкуса
Горячий лахмаджун дополняют свежими овощами: нарезанными помидорами, луком, листьями салата и зеленью. Сверху сбрызгивают лимонным соком и сворачивают рулетом.
Блюдо получается сочным, ароматным и максимально приближенным к турецкому уличному вкусу. Тонкое тесто, правильная начинка и высокая температура делают лахмаджун любимым у всех, кто попробует его хотя бы один раз.
