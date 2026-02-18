Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лахмаджун дома: рецепт турецкой пиццы, который покоряет с первого укуса 0 299

Люблю!
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лахмаджун дома: рецепт турецкой пиццы, который покоряет с первого укуса

Хотите попробовать Турцию на вкус, не покидая кухни? Лахмаджун — тонкое тесто, ароматная мясная начинка с овощами и специями, завернутое в рулет и поданное с лимоном — идеальный способ ощутить атмосферу восточного стритфуда. Лахмаджун часто называют турецкой пиццей, но по духу и подаче он ближе к уличной еде: его сворачивают рулетом и добавляют свежие овощи и зелень.

Ингредиенты:

  • 250 г теплой воды
  • 15 г сахара
  • 24 г свежих или 8 г сухих дрожжей
  • 420 г муки
  • 12 г соли
  • 25 г растительного масла
  • 400 г фарша
  • 2 небольших болгарских перца
  • 1 крупная или 2 небольшие луковицы
  • 4 зубчика чеснока
  • 3 небольших или 2 средних помидора
  • пучок петрушки или кинзы
  • 10 г соли
  • 1 чл паприки
  • 70 г томатной пасты
  • Кориандр, острый перец по желанию
  • Для подачи: помидоры, лук, зелень, лимон

Тесто: простое и очень тонкое

Основа лахмаджуна — классическое дрожжевое тесто. В тёплой воде растворяют сахар и дрожжи. После полного растворения добавляют несколько ложек муки и перемешивают до консистенции жидкой сметаны.

Опару оставляют в тёплом месте примерно на 20 минут — за это время она увеличивается в 2–2,5 раза. Затем всыпают оставшуюся муку и замешивают тесто вручную или в планетарном миксере.

Когда тесто станет гладким и эластичным, добавляют соль и растительное масло, вымешивают ещё около 5 минут. Тесто накрывают плёнкой и оставляют в тёплом месте на 1–1,5 часа до увеличения в объёме вдвое.

Начинка: сочная и ароматная

Классический лахмаджун готовят с говяжьим фаршем, но допустимы и другие варианты. Овощи — лук, болгарский перец, чеснок, помидоры и зелень — измельчают очень мелко.

В фарш добавляют овощи, соль, специи, томатную пасту. Начинка должна быть достаточно жидкой, чтобы легко распределяться по тесту. При необходимости добавляют немного тёплой воды.

Формирование и выпечка

Тесто делят на равные части (например, 9 кусочков по 75–80 г), округляют и дают отдохнуть под плёнкой 5–10 минут. Раскатывают в очень тонкий пласт (≈1 мм), выкладывают 1,5–2 ст. л. начинки и равномерно распределяют.

Духовку разогревают до максимума (≈250 °C), выпекают лахмаджуны на противне или камне 6–8 минут, пока края не подрумянятся, а тесто полностью не пропечётся.

Подача: важная часть вкуса

Горячий лахмаджун дополняют свежими овощами: нарезанными помидорами, луком, листьями салата и зеленью. Сверху сбрызгивают лимонным соком и сворачивают рулетом.

Блюдо получается сочным, ароматным и максимально приближенным к турецкому уличному вкусу. Тонкое тесто, правильная начинка и высокая температура делают лахмаджун любимым у всех, кто попробует его хотя бы один раз.

источник

Читайте нас также:
#кулинария #овощи #выпечка #специи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео