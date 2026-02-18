Любовь, страсть, зависимость, ненависть – некоторые пары переживают эти чувства постоянно. Между положительными и отрицательными эмоциями истончается грань, если два противоположных знака Зодиака решают попробовать создать прочный союз. Астрологи утверждают, что не все представители зодиака способны ужиться и сохранить отношения.

Интересно узнать!

Близнецы и Скорпионы

Между этими знаками Зодиака вспыхивает яркая голливудская любовь, они готовы бросить под ноги друг другу весь мир. Первое время им может казаться, что на жизненном пути повстречалась родственная душа. Несмотря на то, что такой паре никогда не будет скучно, этот союз практически обречен на провал. Два ярких лидера будут постоянно спорить, ссориться и пытаться доминировать.

Пощады ждать не стоит, Близнецы умеют давить на больное, а Скорпионы могут в два счета вывести человека из себя.

Рыбы и Лев

Сложный союз, который, на первый взгляд, может быть перспективным. Лидер по натуре Лев теряет хватку, когда ему встречаются Рыбы.

Он делает все возможное, чтобы создать идеальные отношения, а Рыбам это нравится, поэтому между ними вспыхивает романтический интерес. Лев полностью отдается Рыбам, но уже через полгода идеального союза появляются проблемы. Добившийся расположения своей пассии Лев снижает обороты, Рыбы начинают предъявлять им претензии, возникают ссоры. Планка во время конфетно-цветочного периода оказалась слишком высокой, так что Рыбы будут продолжать требовать к себе столько же внимания, а Льва это будет изматывать.

Стрелец и Рак

Когда эти знаки Зодиака сходятся, астрологи всегда удивляются, ведь у них абсолютно разные темпераменты. К сожалению, здесь не работает правило «противоположности притягиваются». Рак предан семейным ценностям, а Стрелец не в состоянии усидеть на месте. При этом никто из них не способен признать свою вину, уступить и договориться. Как правило, и Рак, и Стрелец быстро осознают, что им не по пути и не тратят друг на друга много времени. Они расстаются без ощущения ненависти.