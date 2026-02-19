Иэн Маккеллен рассказал, почему изменилось его отношение к жизни и смерти. К мысли, что его однажды не станет, актер пришел после одного инцидента.

Любимец Британии Иэн Маккеллен заговорил о смерти. 86-летний актер, известный по роли Гэндальфа из «Властелина колец», полностью осознал, что жизнь конечна.

86-летний Иэн рассказал, как он пришел к этому пониманию. В 2024 году Маккеллен упал со сцены театра Ноэла Кауарда на Вест-Энде — в этой постановке он играл сэра Джона Фальстафа в «Генрихе IV» Шекспира. Актер получил серьезные травмы и пересмотрел свои взгляды на жизнь — и смерть. Об этом он рассказал в интервью для The Times.

«Я принял, что я не бессмертен. Тем не менее, я все еще функционирую. И на самом деле, неизбежность смертности связана не только с тем, что ты чувствуешь по отношению к себе, но и из того простого факта, что твои друзья умирают — постоянно», — поделился 86-летний сэр Иэн.

Однако это не значит, что Маккеллен собирается завязывать с актерством. Он продолжает играть в театре. «Я помню свои реплики, так что, учитывая мой возраст, я думаю, что все в порядке», — отметил Иэн.

Маккеллен стал мировой звездой благодаря «Властелину колец», где сыграл одну из главных ролей — волшебника Гэндальфа и лидера Братства Кольца. Также артист снимался в «Людях Икс», «Докторе Кто», ленте «Распутин», где сыграл Николая II, а также во множестве других картин.