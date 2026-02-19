Розовый цвет долгое время считался «детским» или наивным, но в моде 2026-го он уверенно занимает позицию универсального и стильного оттенка, который подходит широкому кругу людей при правильном выборе тона и комбинаций с другими цветами.

Как найти «свой» розовый

Основной принцип подбора розового — ориентироваться на подтон кожи:

Если у вас холодный подтон кожи, лучше выбирать оттенки с легким голубоватым или лавандовым подтоном.

При теплом подтоне подойдут розовые, уходящие в персиковый или слегка желтоватый спектр.

Более насыщенные оттенки подойдут людям с яркой контрастной внешностью, а мягкие пастельные розовые — тем, кто предпочитает спокойный стиль.

Подобные рекомендации находят отражение и в западных модных гид-гайдах: эксперты советуют выбирать оттенки, которые гармонируют с вашей естественной палитрой кожи и волос.

Универсальные розовые оттенки

Стилисты называют одним из самых универсальных тонов «baby pink» — мягкий, слегка разбеленный розовый, который легко сочетается с базовыми цветами гардероба.

Подобные нейтральные розовые оттенки популярны и в макияже, например, в нюд-розовых помадах, которые подходят многим оттенкам кожи, от светлой до темной.

С чем носить розовый

Розовый отлично смотрится в сочетании со следующими цветами, если учитывать баланс насыщенности и контраста:

Белый или молочный — элегантный и свежий дуэт;

Зеленый (фисташковый, изумруд) — более яркий и весенний образ;

Голубой или синий — умеренный контраст, не отвлекающий внимание;

Коричневые и песочные оттенки — теплые и мягкие сочетания;

Яркие цвета, такие как красный или винный, — для более смелых решений.

Монохромные образы в розовом тоже остаются трендом: сочетание разных текстур — шелка, вельвета, хлопка — делает look динамичным и выразительным.

Как стилисты рекомендуют использовать розовый

Стильные эксперты подчеркивают, что розовый может быть не только акцентом, но и основой образа: от нежной рубашки до выразительного total look. Главное — баланс оттенков и тканей, чтобы цвет не «давил» на внешность, а подчёркивал преимущества.