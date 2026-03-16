Как понять, что на домашнем растении завелся паутинный клещ?

Как рассказала флорист Татьяна ТРОФИМЛЮК, главный признак заражения растения паутинным клещом - тонкая паутинка, на которой, если присмотреться, видны мелкие точки.

Это и есть колония паутинного клеща. Также могут пожелтеть, опасть или деформироваться листья.

Вредитель быстро размножается при недостатке влажности, поэтому для профилактики опрыскивайте растения и раз в месяц ополаскивайте их теплой водой, чтобы смыть пыль и возможных вредителей.